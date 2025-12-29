Este robot aspira, lava e evita obstáculos. E está com 74% de desconto

Às vezes, a solução está em deixar que a tecnologia faça o trabalho pesado.

O Lefant M2 é um robot aspirador com mopa pensado para quem quer manter o chão limpo com o mínimo de esforço. Com uma avaliação média de 4,3 estrelas, baseada em mais de mil opiniões, encontra-se atualmente com um desconto de 74%, tendo passado de 379€ para 99€, o que o coloca numa faixa de preço bastante apelativa para o tipo de funcionalidades que oferece.

Este modelo aspira e lava o chão ao mesmo tempo, ajustando automaticamente a intensidade da limpeza quando passa por tapetes. O depósito de água tem 300 ml e permite escolher entre três níveis de humidade, consoante o tipo de piso. A bateria pode chegar aos 160 minutos, suficiente para limpar casas de média dimensão sem interrupções. A navegação laser ajuda o robot a deslocar-se de forma organizada, evitando obstáculos e reduzindo choques com móveis. “Aspira bem, sobe pequenos relevos no chão e raramente fica preso”, refere um utilizador.

Através da aplicação Lefant, é possível agendar limpezas, escolher divisões específicas ou definir zonas concretas da casa. O robot é compatível com Alexa, Google Assistant e Apple Watch, permitindo um controlo mais simples no dia a dia. Entre os utilizadores, destacam-se comentários como: “Cumpre exatamente aquilo para que foi feito” e “Boa relação qualidade-preço”.

Adquira aqui o LEFANT M2

