Aspira e lava por menos de 100 euros: este robot cuida do chão sozinho

LEFANT M2
LEFANT M2

Manter a casa limpa nunca foi tão fácil, mesmo em lares com animais ou com pouco tempo disponível.

Um robot 4 em 1 que aspira, varre, passa a mopa e lava o chão numa única máquina. Ideal para quem tem animais, crianças ou simplesmente procura ganhar tempo, este aparelho destaca-se na Amazon com uma média de 4,3 estrelas em mais de mil avaliações, comprovando ser eficaz e fácil de usar.

Apesar do tamanho compacto, o Lefant M2 surpreende pela potência. Com 6000 Pa, ajusta automaticamente a sucção ao tipo de superfície, removendo pó, cabelos e pelos de animais sem dificuldade. A navegação inteligente utiliza laser dToF e sensores PSD, criando mapas precisos da casa e evitando obstáculos baixos. Com apenas 9,4 cm de altura, consegue passar por baixo de sofás e móveis, e a bateria oferece até 150 minutos de limpeza contínua. O depósito de água de 300 ml, com controlo de fluxo em três níveis, permite aspirar e lavar ao mesmo tempo de forma eficiente.

Adquira o aspirador robot aqui

aspirador robot LEFANT

O equipamento inclui todos os acessórios essenciais: base de carregamento, suporte, mopa lavável, 5 mopas descartáveis, 2 escovas laterais, filtro HEPA, escova de limpeza e manual. O controlo é inteligente e versátil, podendo ser feito via app, Alexa ou Google Home, permitindo criar mapas, definir zonas específicas e programar horários de limpeza. Esta funcionalidade personalizável é especialmente valorizada pelos utilizadores que querem manter divisões específicas limpas sem complicações.

Compacto, prático e agora com um preço ainda mais apelativo de 99€, o Lefant M2 é uma solução completa para simplificar a limpeza diária. Como referem os utilizadores: “Adoro este robot. Tem força suficiente para os tapetes e permite limpar zonas específicas através da aplicação” e “Muito contente com a compra. Permite criar mapas e limpar apenas divisões selecionadas. Recomendo vivamente”. Combinando eficiência, facilidade de uso e valor acessível, este robot torna-se um aliado indispensável em qualquer casa.

Adquira aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Aspirador robot Aspirar e lavar o chão Amazon Lefant m2

