Promoção brutal: aspirador robot de 304€ por apenas 135€ chega antes do Natal

Este artigo pode conter links afiliados*

A prenda tecnológica perfeita com avaliações fantásticas a menos de metade do preço.

O Honiture G20 Pro é um aspirador robot com função de aspiração e lavagem do chão que se destaca pela simplicidade de utilização e pelos bons resultados na limpeza diária. Capaz de varrer, aspirar e passar pano numa só passagem, foi pensado para quem quer manter os pavimentos limpos sem ter de intervir constantemente.

A potência de sucção permite remover pó, migalhas e pelos de animais de forma eficaz, incluindo em tapetes, onde o robot ajusta automaticamente o funcionamento. O sistema de lavagem utiliza um depósito de água separado que humedece o pano durante a limpeza, ajudando a remover a sujidade mais fina em superfícies como madeira, cerâmica ou azulejos.

Adquira aqui

Com um design fino, consegue chegar a zonas de difícil acesso, como debaixo de móveis baixos. A navegação segue um padrão organizado, cobrindo a área de forma eficiente e evitando quedas ou colisões. A autonomia prolongada permite sessões longas de limpeza, regressando depois à base para recarregar.

O controlo pode ser feito através de aplicação, comando ou assistentes de voz, o que facilita a programação das limpezas e o acompanhamento do processo. O modelo tem registado boa aceitação, com avaliações máximas e mais de 200 compras no último mês.

Em termos de preço, o Honiture G20 Pro já esteve disponível por cerca de 304 euros, surgindo agora por aproximadamente 135 euros numa promoção temporária, o que o torna uma opção interessante para quem procura um robot aspirador funcional a um valor mais acessível.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.