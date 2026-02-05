Aspirador robot com navegação laser está quase 300 € mais barato

Este artigo pode conter links afiliados*

Este robot aspirador 3 em 1 com navegação laser está a 169 € quando o preço habitual rondava os 449 €.

Com mais de 7.700 avaliações e uma classificação média de 4,1 estrelas, este aspirador robot Lefant M2 Plus tornou-se uma escolha popular para quem quer manter a casa limpa com menos esforço. O interesse cresce ainda mais agora que o preço desceu para 169 €, um valor bastante inferior ao habitual, que rondava os 449 €. Quem o comprou destaca sobretudo a comodidade no dia a dia. “Programo e esqueço, chego a casa e está tudo limpo”, escreve um utilizador da Amazon. É uma solução prática para quem tem pouco tempo, animais em casa ou simplesmente quer reduzir tarefas domésticas.

Um dos pontos que mais convence é a estação de esvaziamento automático. Em termos simples, significa que o aspirador descarrega sozinho a sujidade acumulada para um depósito maior, com capacidade para vários meses de utilização normal. Na prática, pode passar até 75 dias sem ser preciso esvaziar nada manualmente. Para casas com animais ou pessoas sensíveis ao pó, esta autonomia faz a diferença. “Tenho dois gatos e deixei de me preocupar com o pó e os pelos”, refere outra avaliação, sublinhando a sensação de casa limpa sem manutenção constante.

O aspirador move-se de forma organizada pela casa, criando um mapa dos espaços para não andar às voltas nem repetir zonas desnecessariamente. Isto permite limpar todas as divisões de forma consistente, mesmo com pouca luz, e evita áreas que não se pretende limpar. A aplicação no telemóvel é simples de usar e serve para definir horários ou acompanhar a limpeza à distância. Um comprador resume bem a experiência. “Não bate nos móveis, não se perde e limpa tudo por onde passa.”

Além de aspirar, este modelo também lava o chão, usando um pequeno depósito de água e panos próprios, o que ajuda a remover pó fino e pequenas manchas numa só passagem. O formato compacto facilita a limpeza debaixo de sofás e móveis baixos, zonas muitas vezes esquecidas. Os acessórios incluídos ajudam a manter o aspirador em bom estado durante mais tempo, sem complicações técnicas. Pelo preço atual de 169 €, este Lefant M2 Plus destaca-se como uma opção equilibrada entre conforto, eficácia e poupança, especialmente para quem procura automatizar a limpeza da casa sem gastar demasiado.

