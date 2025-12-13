De 499€ para 199€: este aspirador robot aspira e lava o chão ao mesmo tempo

Este robot aspira e lava o chão, mapeia a casa com precisão e está com desconto de 60%

Ter um aspirador robot que limpa a casa sozinho, sem exigir atenção diária, é um daqueles pequenos luxos que fazem realmente a diferença no dia a dia. O LEFANT M2 Pro foi pensado precisamente para funcionar de forma autónoma, aspirando, esfregando e esvaziando o depósito automaticamente, para que os pavimentos se mantenham limpos com o mínimo de esforço. Com um desconto significativo face ao preço habitual, torna-se agora uma opção mais acessível para quem sempre quis dar este passo.

Autonomia real que simplifica o dia a dia

A base com sistema de esvaziamento automático muda completamente a experiência de utilização. O robot limpa a casa e transfere automaticamente a sujidade para a estação, que consegue armazenar resíduos durante cerca de 60 dias. Isto significa menos manutenção, menos contacto com pó e uma casa limpa durante semanas sem qualquer intervenção manual.

Adquira aqui o LEFANT M2 Pro

aspirador robot LEFANT

Limpeza profunda em todos os pavimentos

A potência de sucção elevada garante resultados visíveis desde a primeira utilização. Pós finos, pelos de animais e sujidade acumulada são removidos com facilidade em pavimentos duros, madeira, azulejos e alcatifas. Quando encontra tapetes, o robot ajusta automaticamente a intensidade da limpeza para garantir melhores resultados.

Navegação precisa e organizada

O LEFANT M2 Pro analisa a casa, cria mapas detalhados e limpa de forma lógica e eficiente, divisão a divisão. Evita obstáculos, reduz colisões e garante uma cobertura completa do espaço. A possibilidade de guardar mapas de diferentes pisos torna-o especialmente indicado para casas com mais do que um andar.

Aspiração e esfregona num só equipamento

Este modelo combina a função de aspirador com função de esfregona, permitindo manter os pavimentos limpos e com melhor aspeto no dia a dia. A libertação de água é controlada para evitar excessos e, ao detetar tapetes, o robot impede automaticamente que estes sejam molhados. Uma solução prática para manutenção regular da casa.

Controlo total e opiniões consistentes

A gestão do robot pode ser feita através da aplicação móvel ou por comandos de voz, permitindo programar limpezas, definir zonas interditas e acompanhar o progresso em tempo real. Com uma avaliação média de 4,4 estrelas e centenas de opiniões positivas, os utilizadores destacam sobretudo a autonomia, a fiabilidade da navegação e o conforto de ter a limpeza praticamente automatizada. A 199,99€, o LEFANT M2 Pro posiciona-se como uma das propostas mais fortes do momento.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

