Este aspirador robot está a menos de 100 euros e não para de somar elogios na Amazon

Chegar a casa e encontrar o chão limpo sem levantar um dedo nunca foi tão acessível

Há quem diga que nada substitui uma boa limpeza feita à mão, mas quem já experimentou um aspirador robot sabe o quanto é prático chegar a casa e encontrar o chão limpo sem ter feito nada para que isso acontecesse. E quando o preço baixa para menos de 100 euros, é mesmo de aproveitar.

O Lefant M210 estava a 262 euros e agora custa 99,99€, um desconto de 62% que o torna um dos modelos mais acessíveis e completos da sua categoria. Compacto, silencioso e fácil de controlar por voz, é uma boa ajuda para manter a casa em ordem sem esforço.

É especialmente indicado para quem tem animais, já que consegue lidar bem com pelos e pequenas migalhas, mesmo nos cantos mais difíceis. E a verdade é que, depois de o usar, dificilmente vai querer voltar à rotina de pegar no aspirador tradicional.

Potência e autonomia acima da média

Equipado com sucção de 2200Pa e uma bateria com autonomia até 120 minutos, este modelo é suficientemente potente para aspirar pó, cabelos e migalhas em toda a casa com uma única carga. O depósito de 500ml garante que não precisas de o esvaziar constantemente — uma só vez por semana é, na maioria dos casos, suficiente.

Inteligência que se nota na prática

O Lefant M210 vem equipado com a tecnologia FreeMove 3.0, que utiliza 26 sensores para reconhecer o espaço à sua volta e evitar choques com móveis ou paredes. Move-se com facilidade mesmo em divisões com muitos obstáculos e adapta a rota sempre que encontra algo pelo caminho. A limpeza é feita em três etapas, com um movimento em zig-zag que garante que nenhuma área fica por limpar.

Conectividade e controlo total

Através da app Lefant, é possível programar horários, ajustar a potência de sucção ou escolher entre seis modos de limpeza. Também podes controlá-lo por voz, com compatibilidade para Alexa e Google Assistant, o que o torna ainda mais prático para o dia a dia.

Design compacto, ideal para qualquer espaço

Com apenas 7,8 cm de altura e 28 cm de largura, o Lefant M210 alcança facilmente zonas por baixo de camas, sofás e móveis baixos. O design sem escovas evita que os pelos se enrosquem, prolongando a vida útil do aparelho — um ponto forte para quem tem animais. Além disso, o modo silencioso permite aspirar sem incomodar o ambiente.

Com uma classificação média de 4,6 estrelas e comentários que elogiam a sua eficiência, facilidade de uso e boa relação qualidade-preço, o Lefant M210 é uma alternativa sólida aos modelos mais caros do mercado. Para quem procura um robot aspirador funcional, com boa autonomia e tecnologia inteligente, é difícil encontrar melhor opção nesta faixa de preço.

