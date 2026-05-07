De 359€ para 99€: O robot que aspira e lava está com 72% de desconto e é um sucesso de vendas

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O robot que aspira e lava está a menos de 100€. A oportunidade que todos esperavam

A redação já recomendou várias vezes este modelo da Lefant, que aparece constantemente na secção dos mais vendidos da Amazon como uma escolha imbatível em termos de preço. Com o tempo, a marca foi aprimorando as suas características e a nova versão Ultra é a prova disso: elevou a potência de sucção para 6000Pa e passou a ser um ajudante que, para além de aspirar, também lava o chão. É, sem dúvida, a solução mais completa para quem procura tecnologia de mapeamento e eficácia sem ultrapassar a barreira dos 100 euros.

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aspirador robot

Inteligência que evita obstáculos e quedas

Equipado com a nova tecnologia de mapeamento laser ToF e 9 sensores frontais, o Lefant M310 Ultra consegue detetar obstáculos num raio de 190°, evitando colisões. Quem já o testou destaca a precisão da sua navegação: "Superou as minhas expectativas, evita os obstáculos com precisão e a aplicação é muito fácil de usar", refere um utilizador satisfeito. Além disso, o seu design ultrafino de apenas 7,9 cm permite-lhe limpar debaixo de móveis onde os aspiradores convencionais não chegam.

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O fim dos pelos emaranhados

Para quem tem animais de estimação, este robot é uma ajuda preciosa graças à sua boca de sucção anti emaranhamento, que impede que os pelos bloqueiem o sistema. Nas avaliações, os donos de cães e gatos são os que mais elogiam a eficácia: "Temos dois gatos e nota-se muito quando o pomos a funcionar diariamente; é bastante tenaz quando encontra um obstáculo", comenta um comprador. Outro utilizador reforça que o aparelho “limpa a casa com duas voltas completas em apenas 40 minutos e aspira sem problemas pó e pelos de gato".

Limpeza personalizada na palma da mão

Através da aplicação oficial ou por comandos de voz com a Alexa, é possível programar horários, ajustar a potência de sucção e monitorizar o mapa da limpeza em tempo real. A autonomia de até 170 minutos garante que mesmo casas grandes são limpas de uma só vez, com o robot a regressar automaticamente à base para carregar. Como resume uma das críticas mais recentes: "É silencioso em comparação com o robot que tinha antes, move-se de forma suave e encontra a sua base sem dificuldade ao terminar". Atualmente por apenas 99,99€, esta é a melhor oportunidade para automatizar a limpeza da sua casa.

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Temas: Aspirador robot Lefant M310 Ultra Melhor robot aspirador animais Mapeamento laser
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