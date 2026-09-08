Quem experimenta não larga: os Adidas que estão a conquistar o outono

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Com mais de 4.800 avaliações, estes Adidas provam que estilo retro não custa uma fortuna

O regresso ao ténis slim é uma das apostas mais fortes deste outono, e estes ténis Adidas Breaknet Sleek resumem bem essa tendência: design com o clássico padrão de três riscas laterais e sola em borracha que bebe inspiração nos modelos retro da marca. Com mais de 4.800 avaliações e uma média de 4,3 estrelas, saem por 60,89€.

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Um par que se adapta a qualquer look

O visual retro é o que mais salta à vista nas avaliações. Uma compradora elogia tanto o preço como a qualidade, sublinhando que combinam bem com várias peças de roupa do dia a dia. Outra descreve-os simplesmente como bonitos e de bom preço, com a numeração a ajustar-se bem ao pé.

Conforto desde o primeiro dia

Vários compradores destacam que os ténis não precisam de tempo de adaptação. Uma utilizadora conta que ficou muito satisfeita com a escolha e que os ténis pareceram "ainda melhores ao vivo", com a palmilha acolchoada a garantir conforto mesmo sem meias. Outra resume a experiência de forma direta: "Bonitos e cómodos! Gosto porque o interior é meio acolchoado, por isso não faz mal ao pé."

Uma dica antes de finalizar a compra

Como acontece com muitos modelos Adidas, este ténis tem um corte ligeiramente mais estreito. Para quem tem o pé mais largo, a recomendação das próprias compradoras é simples: vale a pena confirmar bem a tabela de tamanhos antes de escolher o número, para garantir o ajuste ideal logo à primeira compra.

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