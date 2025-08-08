Finalmente! Este aspirador robot com 6 modos de limpeza está a menos de 100€

O visual champanhe é só o começo: este aspirador tem funcionalidades que normalmente se encontram em gamas muito superiores

Um dos aspiradores robot mais vendidos na Amazon está agora com um desconto significativo, tornando-se uma proposta apelativa para quem procura uma solução de limpeza automática e discreta. Com um preço atual de 99€ (menos 67% face ao valor habitual), este modelo, com uma média de 4.4 estrelas e mais de 200 compras no último mês, destaca-se pela combinação entre funcionalidade avançada, design elegante e facilidade de uso. A cor champanhe confere-lhe um aspeto sofisticado, mas é a eficiência silenciosa com que atua que mais impressiona os utilizadores.

O equipamento apresenta-se com seis modos distintos de limpeza, incluindo modo automático, localizado, contorno e ziguezague, permitindo adaptar a ação às diferentes divisões e à sujidade acumulada. Tem apenas 7,9 cm de altura, o que o torna ultra fino e eficaz em zonas de difícil acesso, como debaixo de sofás ou móveis baixos. “Superou largamente as expectativas, principalmente pela forma como contorna móveis baixos e não colide com os cantos”, refere uma utilizadora satisfeita. A potência de sucção é um dos pontos mais mencionados, ao lado da autonomia: pode funcionar até 180 minutos com uma só carga, cobrindo áreas de até 180 m², e regressa automaticamente à base quando necessita de recarregar.

Para além da programação por aplicação, o modelo inclui compatibilidade com controlo por voz, através da Alexa ou do Google Assistant. Esta funcionalidade aumenta o conforto na utilização, permitindo iniciar ou pausar a limpeza com comandos simples. O sistema de navegação inteligente evita áreas já limpas e reconhece obstáculos, otimizando o percurso. “O mapeamento funciona muito bem e o aparelho não se perde”, partilhou um utilizador, que acrescenta ainda que “já tinha tido outro modelo, este é muito mais intuitivo”.

Outro aspeto valorizado é a manutenção. O compartimento de pó é de fácil acesso e limpeza, e as escovas removem-se com simplicidade. O nível de ruído é baixo, tornando-o discreto mesmo durante a utilização em casa. “Não estava à espera de tanto por tão pouco. Mesmo em zonas com tapetes, limpa sem esforço”, refere outro comentário. O desempenho geral, aliado ao design elegante e ao preço competitivo, torna este aspirador robot numa das escolhas mais recomendadas do momento para quem procura praticidade e eficiência na limpeza doméstica.

