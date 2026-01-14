Mais de 40 mil pessoas já escolheram este aspirador. E agora está a menos de 100 euros

  Hoje às 11:28

LEFANT M210p robot aspirador
LEFANT M210p robot aspirador

Tecnologia que trabalha por si: este aspirador robot limpa tapetes, cantos e regressa sozinho à base

O desejo de manter o chão brilhante sem o esforço da vassoura está agora mais perto do que nunca. O aspirador robot da Lefant acaba de descer para os 93 euros, um valor excecional para quem procura libertar-se das tarefas domésticas diárias. No entanto, o stock é limitado e esta promoção de pouco mais de 90 euros promete esgotar rapidamente, dada a popularidade deste modelo entre quem valoriza uma casa cuidada.

Eficácia total contra os pelos de animais

Este modelo destaca-se pela sua entrada de aspiração especializada, que não utiliza escovas rotativas. Esta escolha de design é fundamental para evitar que os cabelos e pelos de animais fiquem presos, garantindo que o robot trabalha sem interrupções. É o aliado ideal para manter a higiene da casa em dia, assegurando que as zonas onde os nossos animais descansam permanecem livres de alergénios e sujidade.

Discreção e agilidade debaixo dos móveis

Com uma estrutura elegante e um perfil bastante baixo, este aparelho consegue limpar áreas de difícil acesso, como o vão debaixo das cómodas ou do sofá. Equipado com sensores de colisão e queda, o robot movimenta-se com segurança por toda a casa, identificando tapetes e alcatifas para aumentar a força de sucção no momento certo. Quando a bateria termina, ele regressa sozinho à base, estando sempre pronto para o dia seguinte.

aspirador robot

Gestão simples através do telemóvel

Pode programar toda a rotina de limpeza através da aplicação, decidindo se prefere uma passagem completa ou apenas reforçar a limpeza junto às paredes e cantos. A compatibilidade com assistentes de voz, como a Alexa, permite-lhe dar ordens sem interromper o que está a fazer. Com uma autonomia de duas horas, o robot assegura que cada divisão recebe a atenção necessária para um resultado impecável.

Oportunidade limitada para uma casa em ordem

Para manter o desempenho máximo, basta esvaziar o depósito de forma rápida e substituir o filtro trimestralmente. Com o preço atual de 93 euros, esta é a altura certa para investir no conforto do seu lar e garantir um ambiente sempre acolhedor. Se procura um chão livre de pó com o mínimo de manutenção, esta oportunidade na Amazon é uma das mais competitivas do ano.

