Preço de erro na Amazon? Robot de 460€ caiu para 119€ e as unidades estão a voar

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É a promoção do ano: poupe 340€ num aspirador de luxo que faz tudo sozinho.

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Não estamos a falar de um aspirador básico que anda aos saltos pela casa. Estamos a falar de um equipamento de luxo, o Lefant M310 Ultra, que mapeia a casa a laser, aspira com potência profissional e ainda passa a mopa por si. O preço habitual ronda os 460€, mas neste momento pode ser seu por apenas 119,97€. É uma poupança surreal de 340€.

O que faz este robot ser tão desejado?

O segredo está na inteligência. Enquanto os modelos mais baratos batem nos móveis e deixam lixo para trás, este modelo utiliza tecnologia de navegação ToF (a mesma usada em drones). Ele cria um mapa real da sua casa e sabe exatamente onde já limpou. "É fascinante ver o percurso na aplicação, não falha um canto", diz quem já o comprou.

Se tem animais em casa, este é o seu melhor aliado. Com uma sucção de 6000Pa (uma força bruta que raramente se vê neste preço), o aparelho devora pó, migalhas e pelos sem se enrolarem. E o melhor? Este aspirador robot varre e esfrega o chão ao mesmo tempo. Pode literalmente deitar-se no sofá a ver o programa da manhã enquanto o chão fica a brilhar.

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aspirador robot lefant m310 ultra

"Alexa, limpa a sala": O robot que obedece à sua voz

A verdadeira magia deste Lefant reflete-se na facilidade de uso. Se estiver ocupada com as tarefas da casa ou simplesmente a querer desfrutar do seu tempo livre sem interrupções, nem precisa de se levantar. Este modelo é compatível com a Alexa e o Google Home. Basta dar a ordem e o robot começa a trabalhar.

E para quem gosta de ter o controlo total na palma da mão, a aplicação para telemóvel é um mundo à parte. Pode programar limpezas para quando não está em casa, ajustar a potência de sucção se houver mais sujidade num dia específico e até acompanhar, em tempo real, o mapa de onde o robot já andou através do seu smartphone.

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Design ultra-fino: Chega onde a sua vassoura não chega

Outro detalhe importante é o facto de ser um modelo muito baixo. Com pouco mais de 7cm de altura, ele desliza por baixo de sofás, camas e móveis de cozinha onde a sujidade se costuma acumular. É a solução ideal para garantir que a casa fica impecável sem ter de arrastar móveis pesados.

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É agora ou nunca

Com uma autonomia de quase 3 horas, este robot limpa a casa toda e volta sozinho para a base para carregar. Pode ser controlado pela voz ou pelo telemóvel, facilitando a vida a quem não tem tempo a perder.

Com uma pontuação de 4,3 estrelas e milhares de vendas, o único risco aqui é a promoção terminar nas próximas horas. Se precisa de reformar o seu aspirador antigo, esta é, sem qualquer dúvida, a melhor oportunidade de 2026. Não diga que não avisámos.

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Veja aqui o aspirador a trabalhar:

 

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Temas: Aspirador robot LEFANT Amazon Lefant M310 Ultra Limpeza
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