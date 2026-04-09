De 243 € para 162 €: Este aspirador robot da Roborock é "silencioso, inteligente e eficaz"

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Este robot da Roborock de 160€ aspira, esfrega e "nem se sente" em casa

Já imaginou chegar a casa e ter o chão impecável sem ter de mover um dedo? A verdade é que os robots de limpeza deixaram de ser um luxo para se tornarem essenciais na gestão do tempo em 2026. O Roborock Q7 M5 destaca-se por ser uma solução "2 em 1" que não só aspira com uma potência incrível de 10.000 Pa, como também lava o chão simultaneamente. Com uma oferta flash na Amazon que derruba o preço de 243,96 € para apenas 162,63 €, este modelo prova que a alta tecnologia pode ser acessível. Como descreve um dos utilizadores, é o investimento ideal para quem procura "potência e silêncio para o dia a dia".

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Para quem procura o fim do esforço doméstico, estes são os detalhes que fazem deste modelo um sucesso:

Sistema antienredos: Equipado com tecnologia especial para evitar que cabelos e pelos de animais fiquem presos nas escovas, garantindo uma limpeza fluida e menos manutenção manual.

Equipado com tecnologia especial para evitar que cabelos e pelos de animais fiquem presos nas escovas, garantindo uma limpeza fluida e menos manutenção manual. Inteligência LiDAR: O sistema de navegaçã o mapeia a casa em 360° , identificando obstáculos como cadeiras e mesas para criar a rota mais eficiente sem "se meter em sarilhos" debaixo dos móveis.

O sistema de navegaçã , identificando obstáculos como cadeiras e mesas para criar a rota mais eficiente sem "se meter em sarilhos" debaixo dos móveis. Limpeza personalizada : Através da app , pode ajustar os níveis de água para a mopa e definir zonas proibidas. Nas avaliações, destaca-se por ser "muito intuitiva e fácil de configurar".

: Através da , pode ajustar os níveis de água para a mopa e definir zonas proibidas. Nas avaliações, destaca-se por ser "muito intuitiva e fácil de configurar". Excelente autonomia: Com uma bateria que dura até 150 minutos, consegue limpar uma casa de tamanho médio numa única sessão, sendo elogiada por ser uma máquina "fiável e com grande potência".

Mais do que um simples aspirador, este gadget é descrito por quem já o comprou como o "robot perfeito" que finalmente cumpre o que promete. A capacidade de aspirar e esfregar ao mesmo tempo permite capturar as partículas mais finas de pó que escapariam a uma limpeza comum. Como refere um dos compradores satisfeitos, esta é a solução para quem quer uma casa brilhante sem complicações: "encontrei finalmente o robot de limpeza que se ajusta às minhas preferências".

Se o seu objetivo é ganhar tempo livre e manter a casa num estado "impecável", este Roborock é a escolha lógica. Com uma garantia de 2 anos e uma poupança direta de 81€, é a oportunidade ideal para reformar o aspirador antigo e deixar a inteligência artificial tratar do trabalho pesado. Afinal, como dizem as críticas, é um produto "muito recomendável" que transforma completamente a rotina doméstica.

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Veja o Roborock a trabalhar:

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