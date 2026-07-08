O aspirador robot que está por todo o lado custa agora menos 100€

  • Dois às 10

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O desconto chama a atenção, mas não é a única razão para o sucesso deste aspirador robot

Basta passar alguns minutos nas redes sociais para dar de caras com este aspirador robot. Surge em vídeos de organização, limpezas rápidas e rotinas diárias, mas o que tem levado muita gente a experimentá-lo é o preço: o Roomba Mini da iRobot está com 25% de desconto e passou de 405,59 € para 303,95 € na Amazon.

Apresentado como o aspirador robot mais pequeno da marca, mede menos um terço do que outros modelos da iRobot, o que lhe permite passar debaixo de móveis onde muitos aspiradores ficam presos. Apesar das dimensões, mantém uma potência de sucção de 7000 Pa para recolher pó, cabelos, migalhas e outra sujidade do dia a dia. Quem já o comprou confirma essa facilidade: "Adoro que seja tão compacto, porque é muito fácil de manusear e pesa menos do que os grandes."

Compre o Roomba Mini na Amazon por 303,95 €.

aspirador robot iroomba minio

O que explica tanta procura?

  • É 33% mais compacto do que outros robots da marca, chegando a zonas de difícil acesso.
  • Tem uma potência de sucção de 7000 Pa.
  • A base permite esvaziamento automático durante até três meses.
  • Está disponível em várias cores, dos tons neutros ao rosa suave e verde-sálvia.
  • Neste momento custa menos 100 € do que o preço habitual.
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As avaliações deixam perceber que o tamanho reduzido faz mesmo diferença no dia a dia. A mesma utilizadora conta que, mesmo tendo a base "um pouco escondida", "o robot encontra-a sempre sem problemas", o que torna a utilização mais simples sem exigir grandes preocupações.

Entre o desconto, o formato compacto e a popularidade nas redes sociais, percebe-se porque é que este é um dos aspiradores robot mais procurados do momento. Para quem andava à espera de uma descida de preço, esta é uma das mais significativas dos últimos tempos.

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i roomba mini

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