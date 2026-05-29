Estamos de queixo caído: este aspirador robô da Xiaomi está a menos de 100€

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O segredo para manter a casa impecável todos os dias sem esforço acabou de ficar ainda mais acessível.

Já escrevemos sobre este aspirador há algum tempo e ele continua a ser uma compra absolutamente segura. Sendo de uma marca tão conhecida e de confiança mundial como a Xiaomi, não é surpresa que seja um sucesso de vendas, mas a grande novidade é que, neste momento, ele está a menos de 100€, quando já custou quase 150€. É o investimento ideal para quem precisa de manter o chão limpo no dia a dia sem perder tempo com vassouras e esfregonas.

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O aliado perfeito para quem tem pouco tempo (ou animais)

Num quotidiano em que o tempo parece sempre escasso, delegar as tarefas domésticas a um dispositivo inteligente é uma verdadeira libertação. O Xiaomi Robot Vacuum S20 destaca-se pela sua potência de sucção de 5000 Pa, sendo incrível para a limpeza diária e um alívio gigante para quem tem animais de estimação e precisa de gerir a queda constante de pelos. Além de aspirar, o aparelho também lava o chão, utilizando um percurso em ziguezague e um movimento em "Y" que imita a lavagem manual para eliminar as manchas mais teimosas com facilidade.

Tecnologia inteligente que mapeia o seu refúgio

O grande diferencial deste robot está na inteligência com que se move pela casa. Equipado com um sistema de navegação a laser LDS, o dispositivo faz um mapeamento ultra preciso de cada divisão, o que evita que repita áreas ou deixe cantos por limpar. Todo este processo pode ser controlado de forma super intuitiva através da aplicação Mi Home no telemóvel, onde pode acompanhar as rotas em tempo real, definir zonas proibidas ou programar o horário em que prefere que ele trabalhe, mesmo quando não está em casa.

Um sucesso de vendas com o aval de milhares

Mais do que um simples gadget tecnológico, este modelo provou ser uma solução real e duradoura para descomplicar a rotina. Com mais de duas mil avaliações na Amazon e uma nota média sólida de 4 estrelas, os utilizadores destacam a excelente relação qualidade-preço e a fiabilidade da marca. Se estava à espera da oportunidade perfeita para garantir um assistente de limpeza autónomo, eficaz e de uma marca de referência, este tombo no preço para os 98€ é o sinal que faltava.

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