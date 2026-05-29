Estamos de queixo caído: este aspirador robô da Xiaomi está a menos de 100€

Este artigo pode conter links afiliados*

Xiaomi Robot Vacuum S20
Xiaomi Robot Vacuum S20

Fotografia: Amazon.es

Consulte o preço aqui

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O segredo para manter a casa impecável todos os dias sem esforço acabou de ficar ainda mais acessível.

Já escrevemos sobre este aspirador há algum tempo e ele continua a ser uma compra absolutamente segura. Sendo de uma marca tão conhecida e de confiança mundial como a Xiaomi, não é surpresa que seja um sucesso de vendas, mas a grande novidade é que, neste momento, ele está a menos de 100€, quando já custou quase 150€. É o investimento ideal para quem precisa de manter o chão limpo no dia a dia sem  perder tempo com vassouras e esfregonas.

Adquira o aspirador a 98,45€  na Amazon

xiomi robot

O aliado perfeito para quem tem pouco tempo (ou animais)

Num quotidiano em que o tempo parece sempre escasso, delegar as tarefas domésticas a um dispositivo inteligente é uma verdadeira libertação. O Xiaomi Robot Vacuum S20 destaca-se pela sua potência de sucção de 5000 Pa, sendo incrível para a limpeza diária e um alívio gigante para quem tem animais de estimação e precisa de gerir a queda constante de pelos. Além de aspirar, o aparelho também lava o chão, utilizando um percurso em ziguezague e um movimento em "Y" que imita a lavagem manual para eliminar as manchas mais teimosas com facilidade.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Tecnologia inteligente que mapeia o seu refúgio

O grande diferencial deste robot está na inteligência com que se move pela casa. Equipado com um sistema de navegação a laser LDS, o dispositivo faz um mapeamento ultra preciso de cada divisão, o que evita que repita áreas ou deixe cantos por limpar. Todo este processo pode ser controlado de forma super intuitiva através da aplicação Mi Home no telemóvel, onde pode acompanhar as rotas em tempo real, definir zonas proibidas ou programar o horário em que prefere que ele trabalhe, mesmo quando não está em casa.

Um sucesso de vendas com o aval de milhares

Mais do que um simples gadget tecnológico, este modelo provou ser uma solução real e duradoura para descomplicar a rotina. Com mais de duas mil avaliações na Amazon e uma nota média sólida de 4 estrelas, os utilizadores destacam a excelente relação qualidade-preço e a fiabilidade da marca. Se estava à espera da oportunidade perfeita para garantir um assistente de limpeza autónomo, eficaz e de uma marca de referência, este tombo no preço para os 98€ é o sinal que faltava.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Adquira o aspirador a 98,45€  na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Aspirador robot Xiaomi Amazon Xiaomi Robot Vacuum S20 Limpeza
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Esqueça a ventoinha portátil: este ventilador é o mais vendido da Amazon

Adeus às rugas e manchas: Este creme viral de 30€ caiu para menos de 10€ na Amazon

Adeus dores nos pés! Encontrámos os ténis mais cobiçados da Skechers a 53€ na Amazon

Não espere pelo aumento de preços no calor. Aproveite já para comprar este ar condicionado a menos de 50 euros

Testámos e aprovamos: esta armadilha natural acabou com os mosquitos no lava-loiça

Dicas

Reabre este fim de semana o parque aquático com a maior piscina de ondas de Portugal

Há 32 min

Existe uma praia com água a quase 30 graus sem sair da Europa

Há 1h e 32min

Comparada a destinos exóticos, muitos dizem que é a “praia mais bonita de Portugal”

Ontem às 16:00

Tem plantas em casa? Veja o que nunca deve fazer

Ontem às 15:00

Nem Grécia nem Itália: melhor praia da Europa fica em Portugal

27 mai, 21:17

Parece um resort, mas é uma piscina gratuita escondida em Portugal

27 mai, 17:00

Poucos sabem onde fica este paraíso de águas cristalinas em Portugal

27 mai, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Adriano Silva Martins expõe conteúdo das mensagens descobertas por Catarina Miranda: “Vi conversas de dois amigos…”

Ontem às 10:15

Catarina Miranda explica o que destruiu relação com Afonso Leitão - Veja a conversa completa

Ontem às 12:17

Catarina Miranda revela o que encontrou no telemóvel de Afonso Leitão: “São tantas as pessoas, que eu não as consigo contabilizar”

Ontem às 11:34

Alegadas traições levam Cláudio Ramos a questionar Catarina Miranda: “Consegues compreender a Jéssica?”

Ontem às 12:01

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

25 mai, 17:00

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

25 mai, 15:00

Troque as sandes e batatas fritas por estas opções na praia

22 mai, 16:00

Parece receita de avó: o bolo de mel tradicional que sabe sempre bem

20 mai, 15:30

Fora do Estúdio

Inês Morais volta a defender Catarina Miranda: «Digo e repito: o que eu vi é grave e nojento»

Há 57 min

Amigo com quem Afonso Leitão trocou mensagens vem a público desmentir Catarina Miranda

Há 1h e 13min

De luto, vencedora do Big Brother em Portugal faz despedida emocionante: «Não consigo imaginar a dor»

Há 2h e 10min

Cláudio Ramos diz adeus à casa onde viveu durante 10 anos: «Vou, durante muito tempo, lembrar-me dos degraus que subia»

Hoje às 10:25

Fotos

Reabre este fim de semana o parque aquático com a maior piscina de ondas de Portugal

Há 32 min

Inês Morais volta a defender Catarina Miranda: «Digo e repito: o que eu vi é grave e nojento»

Há 57 min

Amigo com quem Afonso Leitão trocou mensagens vem a público desmentir Catarina Miranda

Há 1h e 13min

Existe uma praia com água a quase 30 graus sem sair da Europa

Há 1h e 32min