Menos caro, mesma eficácia: este aspirador tipo Dyson está com 40% de desconto

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Boa sucção, mais de uma hora de autonomia e um preço bem mais convidativo do que as marcas mais conhecidas do mercado

Há quem passe anos fiel a aspiradores tipo Dyson, até experimentar uma alternativa mais barata e perceber que talvez não estivesse a pagar pela diferença certa. É esse o caso deste aspirador sem fios da AIBIRTH, atualmente com 40% de desconto e disponível por 128,42€, depois de custar 213,47€. Com um motor de 650 W, promete recolher com facilidade pó, migalhas e pelos de animais, mesmo em casas com vários tipos de pavimento.

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Sucção que convence quem já testou marcas mais caras

Este equipamento conta com motor sem escovas e um sistema de filtragem em oito etapas, capaz de reter até 99,99% das partículas mais finas, incluindo alergénios e pelos de animais. Uma utilizadora que experimentou o aparelho através do programa Vine confirma essa eficácia: a potência de sucção mostrou-se "mais do que suficiente" tanto em soalho de madeira como em alcatifa, com autonomia para completar a limpeza sem necessidade de recarregar a meio. Outro comprador reforça a ideia, destacando que o aparelho remove "pó, migalhas e sujidade de tapetes numa só passagem", sem perder força nem prender cabelos na escova.

Um pormenor menos óbvio, mas bastante elogiado, é a luz LED integrada na cabeça do aspirador, um detalhe que também se vê em modelos tipo Dyson mais caros. Segundo uma cliente, essa funcionalidade ajuda a detetar sujidade "em cantos e zonas pouco iluminadas que normalmente passam despercebidas". Outro utilizador confirma a mesma vantagem, sublinhando que facilita ver pó acumulado debaixo de camas e móveis.

Mais de uma hora de limpeza sem interrupções

Equipado com seis baterias de 4000 mAh, este aparelho garante até 70 minutos de autonomia contínua, tempo suficiente para percorrer a casa toda sem pausas para recarregar. A estrutura vertical permite que fique de pé sozinho, sem necessidade de apoio na parede, facilitando tanto o armazenamento como pausas rápidas durante a limpeza. O ecrã LED mostra o nível de bateria e o modo em utilização, enquanto o depósito de 1,8 litros se esvazia com um único gesto.

De uma marca premium para esta alternativa

Com mais de duzentas compras no mês passado, o produto acumula uma média perfeita de 5 estrelas. Uma cliente que trocou recentemente de aspirador resume bem a experiência: "a diferença nota-se bastante, aspira muito bem tanto o pó como os pelos do meu gato, é leve e fácil de manusear". Outro utilizador, que já teve um Dyson em casa, vai mais longe na comparação: refere que o aparelho chegou completo, com duas baterias incluídas, e considera-o "muito melhor" do que o modelo anterior que possuía.

Vale a pena mudar?

Para quem já pondera trocar de um aspirador tipo Dyson, mas hesita por causa do investimento habitual nas marcas mais conhecidas, este modelo da AIBIRTH surge como alternativa credível: boa potência, autonomia satisfatória e um preço que, com o desconto atual, compensa claramente a experiência.

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