Sofás e carpetes manchados? Este aparelho da Rowenta faz milagres e custa menos do que imagina

Este artigo pode conter links afiliados*

Com 4,4 estrelas na Amazon, tornou-se um favorito entre quem valoriza a limpeza

Há quem olhe para o sofá e suspire ao ver uma mancha de café que insiste em ficar, ou para a carpete marcada por pequenos acidentes do dia a dia. Para muitos, a solução passava por contratar equipas de limpeza especializadas. Mas a Rowenta apresentou uma alternativa prática e acessível: o Rowenta Clean It, que está disponível na Amazon por 121 euros, em promoção face aos 172€ habituais. O aparelho soma quase mil avaliações, uma média de 4,4 estrelas e, só no último mês, mais de 300 famílias decidiram levá-lo para casa.

Parte do sucesso deve-se à forma como foi pensado. Pesa apenas três quilos, é fácil de guardar e combina leveza com potência: 400 W e uma sucção de 12,5 kPa, suficientes para enfrentar manchas persistentes. Os depósitos de água — 1,8 litros para a limpa e 1,5 litros para a residual — permitem trabalhar em áreas grandes sem parar a meio. Um utilizador descreveu-o de forma simples: “É compacto e pesa apenas cerca de três quilos”, valorizando também a arrumação fácil.

rowenta clean it

Outro motivo de popularidade está na versatilidade. Este modelo adapta-se a diferentes tecidos e situações, desde sofás e cadeiras até tapetes pesados ou interiores de automóveis. O kit de acessórios ajuda a ajustar a limpeza a cada superfície, com escovas que se adaptam a manchas difíceis ou áreas maiores. “Testei em vários tecidos diferentes e funcionou bem em todos eles”, escreveu um cliente. Outro acrescentou: “As minhas cadeiras e o meu sofá ficaram como novos! É realmente incrível.”

O sistema de funcionamento é simples e eficaz: água, detergente, escovagem e sucção trabalham em conjunto para renovar os tecidos, mesmo os mais claros ou com marcas antigas. Um utilizador notou: “O aspirador retirou muita água e espuma acumuladas, deixando os tecidos apenas ligeiramente húmidos.” Para quem não quer complicações, há ainda uma função de auto-limpeza que mantém o equipamento pronto para a próxima utilização.

Este tipo de solução ganha especial relevância em casas com crianças ou animais de estimação, onde os imprevistos são inevitáveis. “Tenho uma divisão com vários sofás e cadeiras estofadas de cor clara onde os meus filhos passam muito tempo (…) e o aspirador conseguiu deixá-los limpos e com bom aspeto”, relata uma das avaliações. Outro comprador reforça: “Excelente produto! Limpou o sofá e deixou-o impecável. Uso pelo menos uma vez por semana e funciona perfeitamente.”

A Rowenta, conhecida pela sua fiabilidade, volta a provar porque mantém a confiança dos consumidores. O Clean It traduz-se em conveniência, consistência e bons resultados, reunindo elogios em centenas de avaliações. Como disse um cliente, “os sofás ficaram praticamente novos após a limpeza.” Por pouco mais de 120 euros, este é um investimento que rapidamente se justifica para quem valoriza tecidos sempre limpos e cuidados — sem precisar de marcar uma visita de profissionais.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

