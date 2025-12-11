Este aparelho aspira (literalmente) cães e gatos. E quem testou diz que é melhor que o Dyson

Aspirador
Aspirador

Este aspirador penteia e aspira animais ao mesmo tempo. E quem testou prefere-o à Dyson

Um Dyson V11 custa facilmente mais de 500 euros. Um V15, perto dos 700. São aspiradores excelentes, sim — mas será que justificam o investimento quando há alternativas como esta? O Fleety Ultra 10 tem vindo a ganhar destaque precisamente por oferecer características semelhantes a uma fração do preço: motor de 600W, 50.000 Pa de sucção, 65 minutos de autonomia e bateria extraível. Agora disponível na Amazon por 172,80€ (com 29% de desconto), este aspirador sem fios tem conquistado quem já gastou centenas de euros em marcas premium — e ficou desiludido. "Depois de desistir da Dyson, por onde passaram várias marcas ao longo dos anos, nenhuma me satisfazia. Chegava a pagar quase 800€ por equipamentos que duravam apenas três anos. Experimentei este e confesso que me surpreendeu completamente", conta um comprador. E não é o único a fazer a troca.

Potência que se sente (e se vê)

O motor sem escovas de 600W garante uma sucção 10 vezes superior à de aspiradores convencionais da mesma potência. O sistema é inteligente: deteta automaticamente o tipo de superfície e ajusta a potência — três modos disponíveis (ECO, MID e MAX) que vão dos 15 aos 50 KPa. "Estas inovações são uma loucura com a potência de sucção de 50KPA num motor de 600W. Conta ainda com uma função AUTO que ajusta a potência automaticamente conforme as superfícies", confirma quem já comprou.

A bateria extraível de 8*2500 mAh é um dos pontos fortes: em modo ecológico, dura mais de uma hora. "A bateria é uma maravilha. Quando se esgota, temos a alternativa de pôr a bateria extra e podemos carregar a usada enquanto continuamos a limpar", explica outro utilizador.

Adquira o aspirador Fleety Ultra 10 aqui

aspirador tipo dyson

Ferramentas práticas para chegar a todos os cantos

O aspirador inclui vários acessórios pensados para diferentes tipos de limpeza: escova para chão, bocal para fendas, mangueira extensível, acessório 2 em 1 e uma escova específica para remover pelos de animais. Esta última é especialmente útil para quem tem cães ou gatos, porque penteia e aspira ao mesmo tempo — ou seja, remove os pelos soltos diretamente do animal enquanto aspira. "A escova especial ligada ao aspirador permite pentear o animal e aspirar o pelo ao mesmo tempo. Incrível!", diz quem tem cães em casa. Outro utilizador confirma: "Aqui em casa temos animais e ele apanha os pelos muito bem, mesmo em zonas mais complicadas."

O depósito de 1,6L tem boa capacidade e o sistema de filtragem HEPA de oito camadas retém 99,99% das partículas, ajudando a manter o ar da casa mais limpo, o que é uma vantagem para quem tem alergias. A cabeça da escova tem ainda uma luz LED que ilumina cantos escuros, tornando mais fácil ver o pó debaixo dos móveis ou em zonas com pouca luz. "Para sítios difíceis, o tubo com três níveis de potência é muito útil", acrescenta outro comprador.

Elogios de quem já testou vários aspiradores

Nas avaliações, muitos compradores referem que já experimentaram várias marcas de topo antes de chegarem a este modelo — e é precisamente por isso que o elogio ganha peso. “Depois de testar várias marcas ao longo dos anos, este foi o primeiro aspirador que me surpreendeu verdadeiramente. Superou as minhas expectativas em todos os aspetos”, partilha um utilizador. Outro comprador resume a experiência de forma simples: “Tenho vários aspiradores em casa e este tornou-se o meu favorito. Tem ótima potência, desmonta-se facilmente e a bateria dura bastante.”

O que se destaca nas opiniões é a sensação de ter encontrado uma alternativa eficiente, robusta e completa, com três anos de garantia e suporte técnico disponível 24 horas por dia — tudo isso a um preço muito competitivo para aquilo que oferece.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

