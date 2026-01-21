Inacreditável! Há quem compare este aspirador vertical de 50 euros a um Dyson e já tem centenas de elogios

VACTechPro 60KPa
VACTechPro 60KPa

Se acha que um aspirador de 50 euros não pode ser bom, prepare-se para mudar de ideias

Durante muito tempo, a ideia de ter um aspirador com a força e o design de um Dyson esteve associada a preços elevados. Nos últimos meses, porém, um modelo bem mais acessível começou a chamar a atenção na Amazon. O VACTechPro, um aspirador vertical com fio, custa menos de 50 euros e está a ser repetidamente comparado com o Dyson por quem o comprou.

Os números ajudam a explicar o fenómeno. O aspirador soma mais de 488 avaliações e mantém uma classificação média de 4,5 estrelas, um desempenho pouco comum nesta gama de preço. Trata-se de um modelo leve, com estrutura vertical e utilização simples, pensado para limpezas regulares em casa, sem depender de bateria.

É nas opiniões dos utilizadores que surgem as comparações mais diretas. Uma compradora descreve-o como tendo “a força de um Dyson”, enquanto outra refere que, depois de ter usado um modelo da marca mais conhecida, ficou “agradavelmente surpreendida com a força deste aspirador”. Há ainda quem diga que o desempenho recorda os Dyson com fio de gerações anteriores, uma referência clara à capacidade de aspiração.

Outros aspetos mencionados com frequência são o cabo de 7 metros, que permite limpar várias divisões seguidas, e o depósito de 800 ml, considerado suficiente para a limpeza normal da casa. O esvaziamento simples e a inclusão de vários acessórios para diferentes zonas da casa reforçam a perceção de que se trata de um aspirador completo, apesar do preço reduzido.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

