"Melhor do que o Dyson”: O aspirador que custava 161€ e agora caiu para os 105€

Este artigo pode conter links afiliados*

Se hoje me pedissem para recomendar apenas um aspirador que realmente valesse cada cêntimo investido, seria este

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Esqueça a ideia de que precisa de gastar 500€ para ter uma casa impecável. Muitas vezes, ficamos presos a nomes como Dyson ou outras marcas de luxo, acreditando que só o preço alto garante eficiência. No entanto, este modelo que habitualmente custa 161€ está agora disponível por apenas 105€, provando ser a escolha inteligente de quem procura performance sem o peso financeiro das marcas de prestígio.

Com uma média de 4,4 estrelas em mais de 4.600 avaliações, a confiança neste aparelho não é fruto do acaso. A comparação com os modelos de topo surge em quase todos os testemunhos de quem já o testou. “É como uma Dyson, mas uma versão muito mais económica”, comenta uma utilizadora, enquanto outra reforça que, após testar ambas, prefere este modelo por ser mais leve e fácil de manobrar. É aquele tipo de equipamento que nos faz questionar por que razão alguém pagaria o triplo por funções praticamente idênticas.

Adquira na Amazon a 105,26€ 

VACTechPro aspirador vertical amazon

O que realmente destaca este aspirador é a potência de sucção de 35 kPa, capaz de remover desde o pó invisível até aos pelos de animais. A escova inclui ainda uma luz LED verde que revela toda a sujidade escondida nos cantos escuros, garantindo que nada fica para trás. Só no último mês, mais de duas mil pessoas garantiram o seu, aproveitando a versatilidade 6-em-1 que permite limpar do chão ao tecto, ou até o interior do carro, com uma agilidade incrível.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Se utiliza o aspirador diariamente, sabe que a autonomia e a facilidade de manutenção são o que realmente importa. Com uma bateria removível de 35 minutos e um design elegante em dourado, este aparelho une estética e funcionalidade de forma rara. Se estava à espera de um sinal para reformar o seu aspirador antigo ou para deixar de lutar contra fios e aparelhos pesados, este desconto de 56€ é o argumento que faltava para tomar a decisão.

Adquira na Amazon a 105,26€ 


*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Aspirador tipo dyson Amazon Aspirador vertical VACTechPro
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

De 243 € para 162 €: Este aspirador robot da Roborock é "silencioso, inteligente e eficaz"

Adeus às solas altas: Estes ténis Adidas de estilo retro são o essencial de 2026 e estão menos de 35 €

É o meu novo vício": Esta pulseira da Xiaomi custa apenas 20€ e ajuda a manter o foco no treino

Dicas

Deixei de lado as marcas de luxo: O champô de supermercado que realmente limpa a raiz oleosa

Ontem às 14:28

Estaremos a sonhar? Esta máquina de café rosa pastel está a metade do preço

Ontem às 10:11

O café nunca foi tão cor-de-rosa: A Nespresso Vertuo Pop está a metade do preço

Ontem às 09:59

À procura de um emprego melhor e mais bem pago? Este teste de 1 minuto promete ajudar

10 abr, 15:30

De 243 € para 162 €: Este aspirador robot da Roborock é "silencioso, inteligente e eficaz"

9 abr, 18:15

5 destinos em Portugal estão roubar o protagonismo a paraísos internacionais (e ninguém estava à espera)

9 abr, 16:00

"Adeus cheiro a mofo": O segredo de 14€ que acaba com a humidade nos armários (sem gastar luz)

8 abr, 12:19
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos não contêm o riso após resposta de Ariana

Ontem às 11:56

A primeira entrevista de Ariana após ser expulsa do Secret Story - Veja a conversa completa

Ontem às 12:25

Cristina Ferreira revela rotina após as galas do “Secret Story 10” que não falha

Ontem às 09:59

Após ver tudo, Ariana já tomou uma decisão em relação a Diogo

Ontem às 11:52

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse

7 abr, 17:00

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

1 abr, 10:31

Vá além do tradicional folar e descubra este bolo da Páscoa

31 mar, 16:00

Fora do Estúdio

Outra figura dos reality shows trabalha no mesmo espaço que Ana serve em lingerie: descubra quem é

Há 4 min

Como nunca o vimos: imagens de Ricardo João fora da casa revelam lado sedutor

Há 1h e 4min

Emigrada, Soraia Moreira não baixa os braços e toma decisão importante

Há 1h e 23min

Sem intervenções estéticas: foto antiga de Jéssica chama a atenção pelas grandes diferenças

Há 2h e 4min

Fotos

Outra figura dos reality shows trabalha no mesmo espaço que Ana serve em lingerie: descubra quem é

Há 4 min

"Melhor do que o Dyson”: O aspirador que custava 161€ e agora caiu para os 105€

Há 35 min

Como nunca o vimos: imagens de Ricardo João fora da casa revelam lado sedutor

Há 1h e 4min

Emigrada, Soraia Moreira não baixa os braços e toma decisão importante

Há 1h e 23min