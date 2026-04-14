"Melhor do que o Dyson”: O aspirador que custava 161€ e agora caiu para os 105€

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Se hoje me pedissem para recomendar apenas um aspirador que realmente valesse cada cêntimo investido, seria este

Esqueça a ideia de que precisa de gastar 500€ para ter uma casa impecável. Muitas vezes, ficamos presos a nomes como Dyson ou outras marcas de luxo, acreditando que só o preço alto garante eficiência. No entanto, este modelo que habitualmente custa 161€ está agora disponível por apenas 105€, provando ser a escolha inteligente de quem procura performance sem o peso financeiro das marcas de prestígio.

Com uma média de 4,4 estrelas em mais de 4.600 avaliações, a confiança neste aparelho não é fruto do acaso. A comparação com os modelos de topo surge em quase todos os testemunhos de quem já o testou. “É como uma Dyson, mas uma versão muito mais económica”, comenta uma utilizadora, enquanto outra reforça que, após testar ambas, prefere este modelo por ser mais leve e fácil de manobrar. É aquele tipo de equipamento que nos faz questionar por que razão alguém pagaria o triplo por funções praticamente idênticas.

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O que realmente destaca este aspirador é a potência de sucção de 35 kPa, capaz de remover desde o pó invisível até aos pelos de animais. A escova inclui ainda uma luz LED verde que revela toda a sujidade escondida nos cantos escuros, garantindo que nada fica para trás. Só no último mês, mais de duas mil pessoas garantiram o seu, aproveitando a versatilidade 6-em-1 que permite limpar do chão ao tecto, ou até o interior do carro, com uma agilidade incrível.

Se utiliza o aspirador diariamente, sabe que a autonomia e a facilidade de manutenção são o que realmente importa. Com uma bateria removível de 35 minutos e um design elegante em dourado, este aparelho une estética e funcionalidade de forma rara. Se estava à espera de um sinal para reformar o seu aspirador antigo ou para deixar de lutar contra fios e aparelhos pesados, este desconto de 56€ é o argumento que faltava para tomar a decisão.

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