Menos de 60 € por um aspirador vertical? Este modelo está a dar que falar

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Para quem procura um aspirador prático e económico, esta pode ser uma das melhores opções do momento

Os aspiradores Dyson continuam a ser uma referência para muitas pessoas, mas o preço elevado faz com que nem sempre sejam uma opção viável. É precisamente por isso que modelos mais acessíveis, mas com um design e funcionalidades semelhantes, têm vindo a ganhar popularidade. Este aspirador vertical da VACTechPro custa atualmente 54,09 €, soma quase 900 avaliações na Amazon, mantém uma classificação média de 4,3 estrelas e registou mais de 50 compras apenas no último mês.

À primeira vista, é difícil não reparar nas semelhanças com os aspiradores mais premium do mercado. No entanto, o grande destaque está mesmo no preço: custa menos de 60 €, uma diferença significativa face aos modelos de gama superior.

Equipado com um motor de 680 W e uma potência de sucção até 60 kPa, foi pensado para responder às limpezas do dia a dia. Inclui vários acessórios que permitem limpar pavimentos, tapetes, sofás, colchões, cantos e rodapés, adaptando-se facilmente a diferentes divisões da casa. O cabo de sete metros oferece uma maior liberdade de movimentos, evitando mudanças constantes de tomada, enquanto o depósito de 800 ml simplifica a limpeza graças ao sistema de esvaziamento com um só botão.

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Outro dos destaques é o sistema de filtragem de cinco níveis, concebido para reter partículas mais finas de pó e contribuir para um ambiente mais limpo. Além disso, o design leve e ergonómico faz com que seja fácil de manusear mesmo durante limpezas mais prolongadas.

Nas avaliações, muitos compradores mostram-se surpreendidos com o desempenho. Uma das opiniões refere que, depois de utilizar um Dyson durante anos, ficou "agradavelmente surpreendido" com a potência deste modelo. Outro utilizador afirma que o aspirador é "muito potente, quase como um Dyson com fio".

Para quem procura um aspirador funcional, versátil e sem investir centenas de euros, este modelo acaba por reunir muitos dos aspetos mais valorizados pelos consumidores: é leve, fácil de utilizar, inclui vários acessórios e oferece uma potência que continua a surpreender quem o experimenta.

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aspirador tipo dyson

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