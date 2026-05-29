Preço de erro na Amazon? Aspirador de 304€ caiu para 182€ e as unidades estão a voar

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Estas piscinas a minutos de Lisboa reabrem em breve após terem sido um sucesso no ano passado

Se a ideia de passar o aspirador tradicional e carregar fios pela casa já lhe causa preguiça, este dispositivo vai mudar as suas rotinas.

Passar horas de volta das tarefas domésticas com equipamentos pesados e cheios de fios deixou de fazer sentido. Durante muito tempo, quem procurava máxima eficácia num aspirador vertical sentia-se obrigado a investir centenas de euros em marcas de luxo. Felizmente, o mercado mudou. Este modelo sem fios tornou-se um verdadeiro fenómeno de vendas na Amazon, somando mais de uma centena de compras só no último mês, e está agora com um desconto generoso que puxou o preço de 304€ para uns competitivos 182,96€.

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O segredo da luz verde que rivaliza com o luxo

O grande trunfo deste modelo é a sua capacidade de competir com os gigantes da aspiração por uma fração do preço. A satisfação de quem comprou reflete-se nas avaliações, onde os clientes o comparam diretamente a equipamentos topo de gama. Como salienta um dos compradores na plataforma: "Antes tinha um Dyson caro, mas este aparelho é mais barato, melhor e oferece resultados de limpeza fantásticos". Outro utilizador reforça que a escova articulada "traz um excelente resultado tanto no chão como nos tapetes".

Potência máxima e tecnologia anti-enredos

Equipado com um motor sem escovas de 650W, o aparelho garante uma força de sucção massiva capaz de arrancar a sujidade mais difícil à primeira passagem. Além disso, traz características pensadas para facilitar a vida a quem tem animais de estimação:

Escova em "V" anti-enredos : Um sistema eletrónico que impede os cabelos compridos e os pelos de ficarem presos no rolo, poupando-o à manutenção chata.

O truque da luz LED verde : Uma iluminação especial na cabeça rotativa qu e expõe num segundo o pó invisível e os cotões escondidos debaixo dos móveis.

Autonomia para a casa toda: A bateria de 8 células garante até 70 minutos de trabalho contínuo, o que permite limpar uma habitação inteira sem paragens para carregar.

Depósito gigante e higiénico: Conta com uma capacidade de 1,8 litros que se esvazia com um simples clique, sem que tenha de tocar na sujidade.

Uma solução versátil para o dia a dia

Além de tratar do chão, este aspirador destaca-se pela sua extrema leveza e facilidade de transformação. Com um simples encaixe, ele passa a ser um aspirador de mão super leve, ideal para limpar os estofos do automóvel, as migalhas nas fendas do sofá, colchões ou até teias de aranha nos cantos do teto. Para quem procura eficácia máxima, autonomia e o selo de aprovação de milhares de utilizadores sem esvaziar a carteira, esta oportunidade a 182€ é o investimento ideal.

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