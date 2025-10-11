Quem testou ambos confirma: este aspirador rival da Dyson tem melhor relação qualidade-preço

Este artigo pode conter links afiliados*

A sucção forte, o filtro HEPA e os acessórios completos fazem deste aspirador um investimento inteligente para quem quer uma casa limpa sem complicações

Durante anos, a Dyson tornou-se sinónimo de aspiradores de luxo: design elegante, potência inquestionável e preços que fazem pensar duas vezes antes de clicar em “comprar”. Mas nem toda a gente está disposta a investir tanto num eletrodoméstico — e é aqui que entram modelos como o Zynet S9, que têm vindo a ganhar terreno entre quem procura eficiência e praticidade sem gastar uma fortuna. À primeira vista, pode parecer apenas mais um aspirador sem fios, mas as avaliações online contam outra história.

A diferença sente-se logo na utilização. O Zynet S9 tem um motor sem escovas de última geração, o que se traduz numa sucção mais forte e silenciosa. Em linguagem simples, isto significa que o aparelho consegue captar pó, migalhas e pelos de animais com menos esforço. Uma das características mais comentadas é o tubo dobrável, que permite alcançar zonas baixas sem se dobrar a meio. Há quem diga que esse pormenor “salvou as costas”, e quem o recomende precisamente por essa ergonomia bem pensada.

Entre as centenas de comentários na Amazon, há um padrão: a surpresa pela qualidade. “Precisava de um aspirador económico e com potência de sucção. Este ultrapassou completamente as minhas expectativas”, escreveu uma utilizadora. Outra afirma que “é uma máquina muito mais robusta do que esperava” e que “ficou tudo muito mais fácil de limpar”. São testemunhos que se repetem — especialmente entre quem tem animais de estimação e precisa de aspirar frequentemente.

Mas o elogio mais frequente é, curiosamente, a comparação com a Dyson. Várias pessoas referem que o Zynet S9 “tem uma relação qualidade-preço muito superior”, e que a sua bateria, com autonomia até 45 minutos, é “mais do que suficiente para uma limpeza completa”. Um cliente resumiu a experiência dizendo: “Tenho experiência anterior com Dyson, mas este modelo superou todas as expectativas.” Outro acrescenta: “Vi anúncios da Dyson por todo o lado, mas decidi experimentar o Zynet. Não me arrependo.”

Além da potência, há pormenores que fazem a diferença no dia a dia: o filtro HEPA de cinco etapas, que retém quase todas as partículas de pó e alergénios, e o ecrã LED que ilumina os cantos escuros. A base de carregamento mantém tudo no sítio, e os acessórios incluídos — desde o bocal para fendas até à escova 2 em 1 — tornam o conjunto mais completo do que se esperaria nesta faixa de preço.

Este aspirador mostra que tecnologia e acessibilidade podem andar de mãos dadas. Com boa autonomia, potência consistente e um design pensado para o uso diário, é uma opção que faz frente a modelos muito mais caros — e sem perder em desempenho. Talvez seja por isso que tantos utilizadores o descrevem como “um investimento que vale cada cêntimo”. Uma escolha inteligente para quem quer uma casa impecável, sem esforço e sem gastar em excesso.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.