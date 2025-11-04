Pare de gastar 300€ em aspiradores. Este de 130€ faz exatamente o mesmo

Este artigo pode conter links afiliados*

"Nada a invejar ao Dyson que tinha antes." São centenas de utilizadores a confirmar.

Durante anos, o Dyson foi o nome de referência entre os aspiradores sem fios. Mas o AONUS A9S tem vindo a conquistar o seu próprio espaço, mostrando que é possível obter a mesma eficácia com um investimento muito menor. Custa cerca de 130 €, está disponível na Amazon e tem vindo a acumular avaliações entusiasmadas de quem, até há pouco tempo, jurava que nunca trocaria o Dyson.

As comparações são inevitáveis. Muitos utilizadores garantem que o desempenho é equivalente ao do Dyson V8, que custa mais do dobro. “Aspira tão bem como o Dyson que tinha, mas é mais leve, mais silencioso e a bateria dura mais tempo”, refere um comprador. Outro sublinha a facilidade de uso: “Até consegue ficar em pé sozinho, algo que o Dyson não fazia — e esse pormenor faz diferença no dia a dia.”

Com 580 W de potência, 55 KPa de sucção e até 75 minutos de autonomia, o AONUS A9S é capaz de limpar toda a casa sem interrupções. O modo automático ajusta a força de aspiração conforme a sujidade e o ecrã LED tátil mostra o estado da bateria e alertas de manutenção. O sistema HEPA de seis níveis retém até as partículas mais finas, tornando-o uma opção eficaz para quem sofre de alergias.

Adquira aqui

A leveza é outro ponto forte: com apenas 1,6 kg, é fácil de transportar entre divisões ou usar nas escadas sem esforço. O depósito de 1,2 litros, mais do dobro do Dyson V8, evita paragens a meio da limpeza. “Tenho animais e este aspirador apanha todo o pelo, até o que o Dyson deixava para trás”, diz uma utilizadora. Outro comentário resume a experiência: “É potente, silencioso e fácil de esvaziar. Depois de o experimentar, não volto atrás.”

Combinando potência, autonomia e um design prático, este modelo tornou-se uma das alternativas mais equilibradas para quem quer resultados profissionais sem pagar um preço de luxo. Uma escolha sensata para quem valoriza eficiência e conforto no dia a dia.

Disponível na Amazon por 130,70 €

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.