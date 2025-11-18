Desconto brutal no aspirador que todos comparam ao Dyson. Vale mesmo a pena?

Este artigo pode conter links afiliados*

Mais de 300 pessoas compraram este modelo no último mês e as avaliações repetem a mesma ideia: faz o que um Dyson faz, mas por uma fração do preço

Todos conhecemos o fascínio em torno dos modelos Dyson — são o “standard” no que toca a aspiradores sem fios. O problema é que nem sempre o orçamento acompanha esse entusiasmo. Vários compradores sentiram exatamente o mesmo… até encontrarem o Fitnynxos V15S. “É uma óptima alternativa económica”, diz um cliente italiano, enquanto outro, em França, foi ainda mais longe: “Aspira melhor que o meu antigo Dyson e é muito menos barulhento.” Há quem refira ainda que é “super acessível, semelhante ao Dyson em tudo”. Com avaliações deste género, percebe-se porque motivo este modelo vendeu mais de 300 unidades no último mês e mantém a média impressionante de 5 estrelas.

Potência surpreendente num formato leve

O Fitnynxos V15S chega com três níveis de sucção — ECO (20kPa), Médio (30kPa) e MAX (45kPa) — que os utilizadores apontam como mais do que suficientes para o chão, tapetes e até pelos de animais. Um comprador espanhol resume a experiência assim: “Tem uma potência excelente e consigo limpar toda a casa sem interrupções.” Outro reforça: “Tira todo o pó dos tapetes e, sobretudo, os pelos do meu cão.” Tudo isto num corpo de apenas 1,79 kg, muito mais leve do que o habitual nesta categoria.

Autonomia para uma limpeza completa

A bateria de 2500 mAh oferece até 70 minutos de utilização com carregamento de 4 horas. Para quem tem casas maiores ou não gosta de parar a meio, a duração tem sido um ponto forte nas avaliações. “Faço todo o meu apartamento numa única carga”, conta um utilizador francês na Amazon. Outro destaca que a bateria aguenta “duas utilizações completas” antes de precisar de voltar ao carregador.

Acessórios e detalhes que fazem diferença no dia a dia

O V15S acompanha vários acessórios — escova 2-em-1, escova elétrica, bocal para fendas, suporte de parede — e inclui uma cabeça motorizada com iluminação LED verde que dá visibilidade extra. Há quem diga que esta luz mudou a forma como limpa: “A luz ajuda a seguir o rasto da sujidade”, escreveu uma compradora espanhola. Outro comprador afirmou que as peças incluídas “tornam tudo mais simples” tanto em casa como no carro.

Filtração e manutenção descomplicada

Com um sistema ciclónico de 8 estágios e filtro HEPA, o ar sai limpo e sem cheiros. Vários utilizadores elogiam a facilidade de esvaziar o depósito de 1,8 L, que se abre com um toque. Um cliente de Espanha explica: “O depósito esvazia-se num segundo, muito cómodo.”

Um preço que muda o jogo

O modelo está atualmente a 119,99€, em vez dos 199,99€ habituais — um desconto de 40% que o coloca num patamar difícil de ignorar. Pelas avaliações, muitos sentiram que finalmente encontraram algo que faz aquilo que esperavam de um Dyson, mas a um preço que realmente podem pagar. 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

