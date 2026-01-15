Leve, potente e silencioso: o aspirador que muitos ex-utilizadores de Dyson estão a escolher

  • Dois às 10
  • Há 1h e 42min

Este artigo pode conter links afiliados*

Leve, potente e acessível: a combinação que muitos procuravam.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Com 4,6 estrelas de classificação, mais de 14 mil avaliações na Amazon e mais de 100 compras só no último mês, este aspirador sem fios da LEVOIT tem-se afirmado como uma das alternativas mais comentadas ao Dyson. Não se trata de um fenómeno passageiro: são milhares de pessoas que já o compraram, muitas delas antigas utilizadoras de modelos Dyson, e que partilham uma opinião surpreendentemente consensual. À venda por 132,14 euros, com 19% de desconto, tornou-se uma opção a considerar para quem procura eficiência sem preços exagerados.

Entre os testemunhos mais frequentes, destaca-se precisamente a comparação com a Dyson. Vários utilizadores referem que trocaram marcas sem grandes expectativas e acabaram por ficar agradavelmente surpreendidos. Comentários como “tem uma força incrível e é muito fácil de manobrar” ou “é leve, silencioso e consigo limpar a casa inteira sem esforço” repetem-se. Um ex-utilizador de um Dyson V7 descreve-o como “mais leve, igualmente potente e com bateria suficiente para limpar a casa toda”, sublinhando também o conforto durante a utilização.

A potência de sucção é um dos pontos mais elogiados. Muitos compradores referem que o desempenho se mantém estável, mesmo no modo máximo, algo que associavam apenas a modelos de gama muito mais elevada. A autonomia da bateria permite limpar uma casa de dimensão média sem interrupções, e o funcionamento silencioso torna-o adequado para qualquer hora do dia, sem causar incómodo.

Adquira aqui

ASPIRADOR LEVOIT

Pensado para facilitar o quotidiano, este aspirador inclui um sistema de escovas que evita o enrolamento de cabelos e pelos, reduzindo a manutenção. Vem acompanhado de vários acessórios, adequados a pavimentos, alcatifas, sofás e até interiores de automóveis. O depósito de grande capacidade minimiza as pausas para esvaziar e o ecrã digital, que indica a carga restante da bateria, ajuda a gerir a limpeza com mais tranquilidade.

Outro aspeto frequentemente referido nas avaliações é o sistema de filtragem, capaz de reter praticamente todas as partículas de pó e alergénios. Por esse motivo, é uma escolha apreciada por quem sofre de alergias ou vive com animais de estimação. Os filtros laváveis e reutilizáveis representam também uma poupança a longo prazo. No conjunto, este aspirador da LEVOIT destaca-se pelo equilíbrio entre desempenho, conforto e preço — características que ajudam a explicar porque tantas pessoas o comparam a um Dyson, mas com um investimento bastante mais acessível.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Aspirador tipo dyson Aspirador portátil Aspirador sem fios Amazon LEVOIT

RELACIONADOS

Mais de 40 mil pessoas já escolheram este aspirador. E agora está a menos de 100 euros

Dicas

Este é o erro que muitos condutores cometem nas rotundas

Ontem às 16:00

É mais barato que o Algarve. Eis o destino ideal para as suas férias de 2026

Ontem às 15:30

16 conselhos para manter o sorriso branco após os 40 anos

Ontem às 15:00

5 erros que comete no banho e que deve evitar a todo o custo

Ontem às 14:30

Mais de 40 mil pessoas já escolheram este aspirador. E agora está a menos de 100 euros

Ontem às 11:28

Estes hábitos ajudam mulheres a parecerem mais novas aos 60

13 jan, 17:00

3 destinos europeus paradisíacos e baratos para ir de férias em 2026

13 jan, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

Ontem às 11:56

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

Ontem às 11:40

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

Ontem às 11:47

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

Ontem às 12:07

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Dois meses depois de sofrer um AVC, Nuno Markl continua internado: «Estou na fase perigosa da recuperação»

Há 2h e 15min

Internado há quase dois meses, Nuno Markl vai sair do hospital por umas horas. Eis o motivo

Há 3h e 7min

Este foi o motivo que levou Pedro Barroso a desistir da «1.ª Companhia» e que o pode levar ao bloco operatório

Ontem às 09:16

Esta é a doença com que Joana D’Arc luta diariamente na 1.ª Companhia: «É muito complicada»

Ontem às 08:59

Fotos

Desvalorizou uma dor de cabeça e acabou por sofrer um AVC aos 21 anos: «Tive a vida por um fio»

Há 3 min

Desafiado por Leandro, Cláudio Ramos responde ao ex-concorrente do «Secret Story»

Há 1h e 6min

Leve, potente e silencioso: o aspirador que muitos ex-utilizadores de Dyson estão a escolher

Há 1h e 42min

Dois meses depois de sofrer um AVC, Nuno Markl continua internado: «Estou na fase perigosa da recuperação»

Há 2h e 15min