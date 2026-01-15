Leve, potente e silencioso: o aspirador que muitos ex-utilizadores de Dyson estão a escolher

Este artigo pode conter links afiliados*

Leve, potente e acessível: a combinação que muitos procuravam.

Com 4,6 estrelas de classificação, mais de 14 mil avaliações na Amazon e mais de 100 compras só no último mês, este aspirador sem fios da LEVOIT tem-se afirmado como uma das alternativas mais comentadas ao Dyson. Não se trata de um fenómeno passageiro: são milhares de pessoas que já o compraram, muitas delas antigas utilizadoras de modelos Dyson, e que partilham uma opinião surpreendentemente consensual. À venda por 132,14 euros, com 19% de desconto, tornou-se uma opção a considerar para quem procura eficiência sem preços exagerados.

Entre os testemunhos mais frequentes, destaca-se precisamente a comparação com a Dyson. Vários utilizadores referem que trocaram marcas sem grandes expectativas e acabaram por ficar agradavelmente surpreendidos. Comentários como “tem uma força incrível e é muito fácil de manobrar” ou “é leve, silencioso e consigo limpar a casa inteira sem esforço” repetem-se. Um ex-utilizador de um Dyson V7 descreve-o como “mais leve, igualmente potente e com bateria suficiente para limpar a casa toda”, sublinhando também o conforto durante a utilização.

A potência de sucção é um dos pontos mais elogiados. Muitos compradores referem que o desempenho se mantém estável, mesmo no modo máximo, algo que associavam apenas a modelos de gama muito mais elevada. A autonomia da bateria permite limpar uma casa de dimensão média sem interrupções, e o funcionamento silencioso torna-o adequado para qualquer hora do dia, sem causar incómodo.

Adquira aqui

Pensado para facilitar o quotidiano, este aspirador inclui um sistema de escovas que evita o enrolamento de cabelos e pelos, reduzindo a manutenção. Vem acompanhado de vários acessórios, adequados a pavimentos, alcatifas, sofás e até interiores de automóveis. O depósito de grande capacidade minimiza as pausas para esvaziar e o ecrã digital, que indica a carga restante da bateria, ajuda a gerir a limpeza com mais tranquilidade.

Outro aspeto frequentemente referido nas avaliações é o sistema de filtragem, capaz de reter praticamente todas as partículas de pó e alergénios. Por esse motivo, é uma escolha apreciada por quem sofre de alergias ou vive com animais de estimação. Os filtros laváveis e reutilizáveis representam também uma poupança a longo prazo. No conjunto, este aspirador da LEVOIT destaca-se pelo equilíbrio entre desempenho, conforto e preço — características que ajudam a explicar porque tantas pessoas o comparam a um Dyson, mas com um investimento bastante mais acessível.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.