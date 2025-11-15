Aspirador de 101€ acumula comparações com a Dyson nas avaliações

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspirador vertical VENHIDELY
Aspirador vertical VENHIDELY

Foto: Amazon.es

Compre aqui

O modelo que custa um quarto do preço e tem mais bateria que os concorrentes premium

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Quem tem um Dyson sabe que gastou bem o dinheiro, mas também sabe que não foi barato. É por isso que este aspirador VENHIDELY está a gerar tanto interesse: custa apenas 101€ (estava a 232€) e as comparações com a marca premium aparecem repetidamente nas avaliações. "Nada a invejar à Dyson", resume um comprador. Outro acrescenta: "Cuidado Dyson, tens alguma concorrência."

O que dizem os ex-utilizadores de Dyson

As centenas de avaliações incluem vários testemunhos de pessoas que possuíam aspiradores Dyson e arriscaram neste modelo bem mais económico. Os resultados surpreenderam: "Procurava uma alternativa à Dyson que não me deixasse a tremer a carteira, e este superou todas as minhas expectativas", partilha um utilizador na Amazon. Outro é categórico: "Este é o aspirador sem fios mais potente que já tive. Aspira tudo."

A média de 4,8 estrelas mostra que não se trata de casos isolados. O consenso é claro: para uso doméstico, este modelo entrega resultados semelhantes por uma fração do investimento.

Adquira o aspirador aqui

aspirador tipo dyson amazon

70 minutos: autonomia acima da média

A bateria é um dos aspetos mais destacados nas reviews. Com 70 minutos de duração em modo normal, supera muitos modelos Dyson que rondam os 40 a 60 minutos. "Posso limpar toda a casa sem ter que recarregar", refere um comprador.

A bateria é extraível e demora 4 a 5 horas a carregar completamente, permitindo limpar áreas até 250m² sem interrupções.

Concebido para casas com animais

O sistema de escovas impede que pelos fiquem enrolados, uma preocupação comum em casas com cães ou gatos. "O meu gato espalha areia por todo o lado. Agora posso limpar com facilidade em menos de um minuto", conta uma utilizadora.

O depósito de 1,5L é maior que a média e esvazia-se com um clique, sem contacto com a sujidade. "Tenho dois cães e aspira totalmente os pelos", confirma outro comprador.

Três níveis de potência

O ecrã tátil LED permite escolher entre três modos de sucção conforme a necessidade. Mostra também a carga da bateria, o nível de enchimento do depósito e alerta para obstruções no filtro: "Aspira partículas de pó minúsculas com facilidade que são invisíveis a olho nu", refere um utilizador sobre a eficácia mesmo em modo normal.

Filtros HEPA laváveis

O sistema de filtragem de 6 etapas retém partículas minúsculas como pólen e ácaros, adequado para quem tem alergias.Os filtros são laváveis e reutilizáveis, eliminando a necessidade de comprar substitutos regularmente.

Por 101€, este VENHIDELY oferece características que justificam as comparações com aspiradores três ou quatro vezes mais caros. Autonomia superior, potência validada por centenas de compradores e funcionalidades pensadas para facilitar a limpeza diária. Com garantia de 2 anos e desconto de 57%, é uma opção que está a conquistar até quem já possuía modelos premium.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Aspirador tipo dyson Aspirador sem fios Aspirador portátil Aspirador de mão

RELACIONADOS

De 405€ para 135€? Este robot da Eureka aspira, lava e ainda evita obstáculos sem falhar

O presente que Cristiano Ronaldo deu à filha não é um luxo e é das marcas mais vendidas na Amazon

Esqueça os aquecedores tradicionais. Este modelo de parede controla-se por voz e instala-se em minutos

O seu animal merece: Esta cama aquecida mantém-nos quentinhos e seguros durante todo o inverno

A Não Perder

Trocas e devoluções: o que ainda não lhe contaram sobre os seus direitos

14 nov, 17:00

Quando é que Lisboa se ilumina para o Natal? Já há resposta

14 nov, 16:00

Este é o aviso financeiro que poucos seguem – e que poderá poupar-lhe grandes problemas

14 nov, 15:00

Perante Cristina Ferreira, mãe de Leandro reage ao facto de o filho ter sido chamado de «aberração»

14 nov, 14:50

7 hábitos que são proibidos depois dos 55 anos

14 nov, 14:00

Assinou termo de responsabilidade, saiu da casa-abrigo e voltou para o marido agressor. O que aconteceu depois foi a gota de água

14 nov, 12:35

«Foram anjos enviados para me salvar»: Iran Costa recorda enfarte e pormenor que terá evitado o pior

14 nov, 11:54
MAIS

Mais Vistos

Terá Dylan sussurrado segredo a Inês? Cristina Ferreira reage: «A equipa tentou tudo por tudo para perceber»

14 nov, 10:07

Perdeu as duas pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta dela está a emocionar

13 nov, 12:06

Mãe de Leandro sobre polémica com Bruno: «Chamar aberração ao meu filho foi a coisa pior lhe haviam de ter dito»

14 nov, 10:43

Familiares dos nomeados do «Secret Story 9» apontam este concorrente como o próximo expulso

14 nov, 09:55

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

Ontem às 09:00

Esta é a receita de arroz de polvo que qualquer um consegue fazer

13 nov, 16:00

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

10 nov, 17:00

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

7 nov, 16:00

Fora do Estúdio

«A cara de choque das pessoas é ótima»: apresentadora da TVI fala das reações à sua gravidez

13 nov, 09:17

Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

11 nov, 09:27

Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

10 nov, 14:32

Nome da filha de Marisa Susana é invulgar e surpreendeu Cristina Ferreira. Nós já descobrimos o significado

10 nov, 14:15

Fotos

Aspirador de 101€ acumula comparações com a Dyson nas avaliações

Ontem às 20:00

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

Ontem às 09:00

Trocas e devoluções: o que ainda não lhe contaram sobre os seus direitos

14 nov, 17:00

Quando é que Lisboa se ilumina para o Natal? Já há resposta

14 nov, 16:00