Aspirador de 101€ acumula comparações com a Dyson nas avaliações

Este artigo pode conter links afiliados*

O modelo que custa um quarto do preço e tem mais bateria que os concorrentes premium

Quem tem um Dyson sabe que gastou bem o dinheiro, mas também sabe que não foi barato. É por isso que este aspirador VENHIDELY está a gerar tanto interesse: custa apenas 101€ (estava a 232€) e as comparações com a marca premium aparecem repetidamente nas avaliações. "Nada a invejar à Dyson", resume um comprador. Outro acrescenta: "Cuidado Dyson, tens alguma concorrência."

O que dizem os ex-utilizadores de Dyson

As centenas de avaliações incluem vários testemunhos de pessoas que possuíam aspiradores Dyson e arriscaram neste modelo bem mais económico. Os resultados surpreenderam: "Procurava uma alternativa à Dyson que não me deixasse a tremer a carteira, e este superou todas as minhas expectativas", partilha um utilizador na Amazon. Outro é categórico: "Este é o aspirador sem fios mais potente que já tive. Aspira tudo."

A média de 4,8 estrelas mostra que não se trata de casos isolados. O consenso é claro: para uso doméstico, este modelo entrega resultados semelhantes por uma fração do investimento.

70 minutos: autonomia acima da média

A bateria é um dos aspetos mais destacados nas reviews. Com 70 minutos de duração em modo normal, supera muitos modelos Dyson que rondam os 40 a 60 minutos. "Posso limpar toda a casa sem ter que recarregar", refere um comprador.

A bateria é extraível e demora 4 a 5 horas a carregar completamente, permitindo limpar áreas até 250m² sem interrupções.

Concebido para casas com animais

O sistema de escovas impede que pelos fiquem enrolados, uma preocupação comum em casas com cães ou gatos. "O meu gato espalha areia por todo o lado. Agora posso limpar com facilidade em menos de um minuto", conta uma utilizadora.

O depósito de 1,5L é maior que a média e esvazia-se com um clique, sem contacto com a sujidade. "Tenho dois cães e aspira totalmente os pelos", confirma outro comprador.

Três níveis de potência

O ecrã tátil LED permite escolher entre três modos de sucção conforme a necessidade. Mostra também a carga da bateria, o nível de enchimento do depósito e alerta para obstruções no filtro: "Aspira partículas de pó minúsculas com facilidade que são invisíveis a olho nu", refere um utilizador sobre a eficácia mesmo em modo normal.

Filtros HEPA laváveis

O sistema de filtragem de 6 etapas retém partículas minúsculas como pólen e ácaros, adequado para quem tem alergias.Os filtros são laváveis e reutilizáveis, eliminando a necessidade de comprar substitutos regularmente.

Por 101€, este VENHIDELY oferece características que justificam as comparações com aspiradores três ou quatro vezes mais caros. Autonomia superior, potência validada por centenas de compradores e funcionalidades pensadas para facilitar a limpeza diária. Com garantia de 2 anos e desconto de 57%, é uma opção que está a conquistar até quem já possuía modelos premium.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.