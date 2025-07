“Tenho um Dyson e prefiro este”: o aspirador de 109€ que se mantém entre os mais vendidos da Amazon há meses

Um modelo acessível que está a surpreender quem não abdica de qualidade.

Este artigo pode conter links afiliados*

“Tive um Dyson e agora tenho este. Por incrível que pareça, este é melhor.” A frase, deixada por um utilizador na Amazon, chamou de imediato a nossa atenção. Quando alguém troca um equipamento de topo — que pode ultrapassar os 400€ — por um modelo de 109€, e ainda assim se declara mais satisfeito, há algo que merece ser investigado. Foi assim que começámos a olhar com atenção para o VacTechPro V15, um aspirador sem fios que se mantém entre os mais vendidos na categoria "Casa e Cozinha", somando uma classificação média de 4,5 estrelas.

Potência que impressiona

O que distingue este modelo à primeira vista é a sua força de sucção. Com dois níveis disponíveis, um deles especialmente potente, é impossível não notar o desempenho. “A primeira é normal, mas a segunda tem muita força – surpreendeu-nos”, descreve um utilizador. Mesmo com a potência no máximo, a autonomia chega aos 30 minutos de utilização contínua, tempo suficiente para limpar espaços até 115m². “Aspiro o piso completo de 100m² na potência máxima sem problemas”, confirma outro.

Detalhes que fazem toda a diferença

Entre os elementos mais valorizados está uma luz LED verde, integrada no equipamento, que permite visualizar com clareza a sujidade no chão durante a limpeza. “O facto de ver claramente o que estou a limpar transformou-me num verdadeiro obcecado por limpezas”, partilha um comprador. O design leve e ergonómico também não passa despercebido. “A leveza e a flexibilidade da cabeça tornam os movimentos muito agradáveis”, lê-se numa avaliação.

Adquira o aspirador aqui

Fácil de limpar, pronto a usar

A utilização e manutenção revelam-se particularmente intuitivas. “É muito simples de limpar: basta carregar num botão para libertar o depósito, limpar o filtro com a escova incluída e fica pronto a usar”, resume um utilizador. O conjunto inclui ainda diversos acessórios (como escovas e dois filtros extra) e um suporte de parede que funciona também como base de carregamento.

Qualidade que surpreende pelo preço

Disponível por 109€, o VacTechPro V15 apresenta-se como uma proposta sólida, com acabamentos de qualidade, potência consistente e autonomia generosa, características que normalmente só se encontram em modelos de gama superior. “Não fica atrás das grandes marcas!”, assegura um cliente. E, para muitos, o balanço é claro: “A relação qualidade-preço é excelente, recomendaria a qualquer pessoa.”

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.