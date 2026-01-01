Acabou-se andar com fios atrás: este aspirador tipo Dyson custa menos de 100 euros e chega a todo o lado

Este artigo pode conter links afiliados*

Este aspirador remove pelos de animais sem que fiquem presos na escova. E está com desconto

Com um desconto de 45%, o VACTechPro passou de 159,87€ para menos de 100€ e tornou-se o aspirador com escova mais vendido da Amazon. O modelo reúne uma classificação média de 4,4 estrelas, baseada em mais de 3.400 avaliações, e registou mais de 7.000 compras no último mês, números que o colocam entre os aspiradores sem fio mais procurados do momento.

Este aspirador vertical sem fios apresenta uma configuração 6 em 1, adaptando-se a diferentes tarefas de limpeza. É utilizado em pavimentos rígidos, tapetes e carpetes, e é frequentemente referido como eficaz em casas com animais, devido à capacidade de recolher pelos, areia e outros resíduos sem grande esforço.

O motor atinge até 35 kPa de sucção, garantindo uma aspiração consistente. Em termos de autonomia, pode funcionar até 35 minutos em modo ECO, enquanto no modo MAX a duração ronda os 18 minutos. A bateria removível permite maior flexibilidade, e o filtro HEPA lavável ajuda a reter partículas microscópicas de pó.

Nas opiniões deixadas pelos utilizadores, a comparação com a Dyson surge repetidamente. Um deles explica que decidiu arriscar neste modelo depois de ver boas críticas, apesar de inicialmente ponderar comprar um Dyson, e conclui que a relação qualidade-preço o convenceu totalmente. Outro refere que já testou aspiradores Dyson de amigos e familiares e considera que este modelo “não fica nada atrás”, sublinhando ainda que é mais leve e fácil de manusear.

A experiência de utilização é reforçada por pormenores como a luz LED verde na escova principal, que torna visível a sujidade em zonas mais escuras, e pela escova rotativa em V, pensada para reduzir o acumular de cabelos e pelos. Os acessórios incluídos permitem transformar o aspirador num modelo de mão, adequado para sofás, escadas ou o interior do carro.

Há também quem tenha trocado diretamente um Dyson por este aspirador e admita que ficou surpreendido com o desempenho, referindo que, pelo preço, “é mais do que recomendável”. Outro utilizador resume dizendo que conseguiu o que procurava sem gastar 400 euros, aceitando apenas que, no modo máximo, a autonomia seja mais curta. No conjunto, as avaliações apontam para um aspirador equilibrado, pensado para o uso diário e com um preço difícil de ignorar.

