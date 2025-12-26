Lembra um Dyson mas é mais barato e muito potente. Este aspirador vertical está com desconto

O aspirador vertical sem fios Fieety V9 tem vindo a ganhar destaque na Amazon, onde reúne uma classificação média de 4,4 estrelas, baseada em cerca de duas mil avaliações. Atualmente custa 132,82€, depois de ter baixado dos 193€, um desconto significativo que tem chamado a atenção de utilizadores que já tiveram modelos bem mais caros, sobretudo da Dyson, e que procuram um aspirador potente e fácil de usar no dia a dia.

Equipado com um motor V9 sem escovas e uma potência de sucção que pode chegar aos 50.000Pa, este aspirador mostra-se eficaz tanto em pavimentos lisos como em alcatifas. Vários utilizadores referem que a sucção se mantém forte ao longo do tempo. “A potência é enorme” e “não perde sucção mesmo com muito uso” são comentários que surgem com frequência nas avaliações.

Outro aspeto bastante elogiado é a leveza e a facilidade de manobra. Quem já o experimentou destaca o facto de ser mais ágil do que outros aspiradores verticais. “É consideravelmente mais leve e muito confortável de usar”, escreve uma utilizadora. O tubo flexível incluído facilita a limpeza de zonas difíceis, como debaixo dos móveis ou no interior do carro, tornando-o prático para uma limpeza mais completa.

A escova principal com luz LED é um dos detalhes que mais surpreende. “A luz revela pó que normalmente passa despercebido”, refere uma avaliação, com outros utilizadores a confirmarem que faz diferença no resultado final. O sistema anti-enredo e os vários acessórios incluídos — para cantos, alcatifas e pelos de animais — tornam o aspirador versátil e adaptável a diferentes necessidades.

Nas avaliações, as comparações com a Dyson surgem de forma espontânea. “Supera claramente o Dyson V6 e custa muito menos”, escreve um cliente satisfeito. Outro comentário reforça a ideia: “Já tive um Dyson e este não fica nada atrás”. No conjunto, o Fieety V9 aparece como um aspirador potente, bem equipado e com uma experiência de utilização que tem surpreendido positivamente quem decidiu experimentar uma alternativa.