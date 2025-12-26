Lembra um Dyson mas é mais barato e muito potente. Este aspirador vertical está com desconto

  • Dois às 10
  • Ontem às 16:12

Este artigo pode conter links afiliados*

Com ecrã táctil LED, modo automático e uma autonomia que pode chegar aos 65 minutos, este aspirador sem fio está a competir diretamente com modelos bem mais caros

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

O aspirador vertical sem fios Fieety V9 tem vindo a ganhar destaque na Amazon, onde reúne uma classificação média de 4,4 estrelas, baseada em cerca de duas mil avaliações. Atualmente custa 132,82€, depois de ter baixado dos 193€, um desconto significativo que tem chamado a atenção de utilizadores que já tiveram modelos bem mais caros, sobretudo da Dyson, e que procuram um aspirador potente e fácil de usar no dia a dia.

Equipado com um motor V9 sem escovas e uma potência de sucção que pode chegar aos 50.000Pa, este aspirador mostra-se eficaz tanto em pavimentos lisos como em alcatifas. Vários utilizadores referem que a sucção se mantém forte ao longo do tempo. “A potência é enorme” e “não perde sucção mesmo com muito uso” são comentários que surgem com frequência nas avaliações.

Outro aspeto bastante elogiado é a leveza e a facilidade de manobra. Quem já o experimentou destaca o facto de ser mais ágil do que outros aspiradores verticais. “É consideravelmente mais leve e muito confortável de usar”, escreve uma utilizadora. O tubo flexível incluído facilita a limpeza de zonas difíceis, como debaixo dos móveis ou no interior do carro, tornando-o prático para uma limpeza mais completa.

Adquira aqui

aspirador tipo dyson

A escova principal com luz LED é um dos detalhes que mais surpreende. “A luz revela pó que normalmente passa despercebido”, refere uma avaliação, com outros utilizadores a confirmarem que faz diferença no resultado final. O sistema anti-enredo e os vários acessórios incluídos — para cantos, alcatifas e pelos de animais — tornam o aspirador versátil e adaptável a diferentes necessidades.

Nas avaliações, as comparações com a Dyson surgem de forma espontânea. “Supera claramente o Dyson V6 e custa muito menos”, escreve um cliente satisfeito. Outro comentário reforça a ideia: “Já tive um Dyson e este não fica nada atrás”. No conjunto, o Fieety V9 aparece como um aspirador potente, bem equipado e com uma experiência de utilização que tem surpreendido positivamente quem decidiu experimentar uma alternativa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Aspirador tipo dyson Aspirador vertical Aspirador portátil Fieety V9 Amazon

RELACIONADOS

Este aquecedor de mãos magnético aquece em 3 segundos e está a 11€ em vez de 26€

Mais de 500 avaliações confirmam: este é o aquecedor compacto que toda a gente procura

Este é um dos aquecedores mais vendidos da Amazon e custa apenas 30 euros

Pare de gastar em produtos que nada fazem pelo seu cabelo. A Kérastase está com descontos enormes na Amazon

Dicas

Podem os senhorios proibir de ter animais de estimação? Saiba o que diz a lei

Ontem às 17:00

Alergias, pelos e maus cheiros? Este purificador resolve tudo e está com desconto

Ontem às 16:56

Quais são os nomes mais usados em Portugal? Conheça o top 10 de 2025

Ontem às 15:11

Não desperdice: temos 7 receitas para as sobras de bacalhau da sua consoada

Ontem às 14:00

Mais de 500 avaliações confirmam: este é o aquecedor compacto que toda a gente procura

22 dez, 19:10

Este aquecedor de mãos magnético aquece em 3 segundos e está a 11€ em vez de 26€

22 dez, 16:12

Não precisa de aquecedor para manter a casa quente. Estes são os truques que não aumentam a fatura da luz

22 dez, 15:56
MAIS

Mais Vistos

Aos 25 anos, Diogo depende dos pais para tomar banho: «Sinto-me mal, mas sei que não consigo»

Ontem às 11:55

Maria Sampaio revela os motivos que levaram à separação do marido Gonçalo Cabral

Ontem às 11:26

Joana Diniz perdeu 10 quilos sem cirurgia: «Pela primeira vez»

Ontem às 10:32

Inês Morais revela quem é o seu concorrente favorito do «Secret Story 9»

Ontem às 10:06

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

19 dez, 16:00

Fora do Estúdio

Inês descobre o que Dylan fez fora do «Secret Story» e até Liliana reage de 'boca aberta'

Ontem às 09:13

No dia de Natal, família de Ângela Pereira anuncia morte da jovem que emocionou Portugal com um pedido de ajuda

25 dez, 18:35

Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

23 dez, 08:49

Assim que chega a estúdio, Fábio ouve o que não queria. E há quem mencione Zé, ex-noivo de Liliana

22 dez, 09:18

Fotos

Podem os senhorios proibir de ter animais de estimação? Saiba o que diz a lei

Ontem às 17:00

Alergias, pelos e maus cheiros? Este purificador resolve tudo e está com desconto

Ontem às 16:56

Lembra um Dyson mas é mais barato e muito potente. Este aspirador vertical está com desconto

Ontem às 16:12

Maria Sampaio sobre o fim do casamento: «Nunca achei que fosse capaz de fazer o que fez comigo»

Ontem às 15:25