"Não fica nada atrás da Dyson": Este aspirador sem fios tem mais de mil avaliações e custa muito menos

Com 4,6 estrelas e 1.160 avaliações, este aspirador está a surpreender quem vinha de marcas premium

Durante os últimos meses, o Circlio NOVAX T80 tem vindo a ganhar visibilidade na Amazon, onde reúne uma classificação média de 4,6 estrelas baseada em mais de 1.160 avaliações. O que chama a atenção é a quantidade de comentários feitos por pessoas que já tiveram um aspirador Dyson e decidiram trocar após uma avaria, ficando surpreendidas com o desempenho deste modelo no dia a dia.

O aspirador está equipado com um motor de 600 W, capaz de atingir uma sucção de 58.000 Pa. Estes números explicam porque vários utilizadores referem que aspira eficazmente tanto em pavimentos duros como em carpetes, incluindo pelos de animais. Estão disponíveis quatro níveis de potência — Eco, Solo, Carpete e Turbo — permitindo adaptar o funcionamento ao tipo de limpeza e à área da casa.

A autonomia é outro ponto frequentemente mencionado. A bateria permite até 75 minutos de utilização no modo Eco, o que, segundo vários comentários, chega para limpar apartamentos entre 70 e 85 m² sem necessidade de recarregar. O carregamento completo demora cerca de 2 a 2,5 horas, através de um suporte de parede por contacto, e o aspirador mantém-se em pé sozinho, algo valorizado durante pausas na limpeza.

A escova em “V” integra uma luz LED verde, que ajuda a identificar pó e pelos difíceis de ver a olho nu. Quem tem animais refere que a escova enrola poucos cabelos, reduzindo a manutenção. O sistema de filtragem em seis etapas, com filtros HEPA, retém 99,99% das partículas, sendo apontado como uma mais-valia por quem sofre de alergias.

Nas avaliações, a comparação com a Dyson é recorrente. Expressões como “Melhor que o meu Dyson V10” surgem associadas à autonomia, ao silêncio e à facilidade de utilização. Há quem diga não notar diferenças relevantes face a modelos mais caros e quem refira estar mais satisfeito com este modelo do que com a marca anterior, sobretudo quando se olha para o preço e para os custos de manutenção.

