Best-seller! O aspirador “tipo dyson” mais vendido da Amazon está a menos de 100 euros na Black Friday

Este artigo pode conter links afiliados*

VACTechPro V15 Aspirador sem cabo
VACTechPro V15 Aspirador sem cabo

Fotografia: Amazon.es

Consulte o preço aqui

Com design e funcionamento semelhante ao Dyson, este modelo custa apenas 91€ esta semana e já soma milhares de elogios.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A Black Friday trouxe uma oportunidade que está a fazer furor na Amazon: o VacTechPro V15, o aspirador sem fios mais vendido na categoria, está com 29% de desconto - baixou de 129€ para 91€. Com um design que lembra os modelos premium da Dyson, este aspirador acumula números impressionantes: 4,4 estrelas de avaliação, quase 3 mil comentários e mais de 8 mil unidades vendidas apenas no último mês. Os números falam por si: as pessoas não só gostam deste aspirador como o compram em massa.

O entusiasmo dos compradores justifica-se pela performance. "Tenho um Dyson e agora este. Por incrível que pareça, este é melhor", confessa um utilizador na Amazon. A capacidade de sucção oferece dois níveis de potência, sendo que mesmo no modo máximo a bateria aguenta 30 minutos - suficiente para limpar apartamentos até 115m². "Aspiro o piso completo de 100m² na potência máxima sem problemas", confirma outro comprador.

Os detalhes fazem a diferença. A luz LED verde que ilumina o chão durante a limpeza é uma das funcionalidades mais elogiadas. "O facto de poder ver iluminada a sujidade que aspiro transformou-me num obcecado pela limpeza", partilha um utilizador. O peso reduzido e o design ergonómico tornam a utilização confortável, enquanto a manutenção é simples: basta pressionar um botão para esvaziar o depósito e limpar o filtro com a escova incluída.

O pack inclui vários acessórios - dois filtros de substituição, diferentes escovas para todos os cantos e um suporte de parede que funciona como base de carregamento. A 91€ durante esta semana de Black Friday, representa uma alternativa convincente a aspiradores que custam quatro vezes mais. "Não tem nada a invejar às grandes marcas!", garante um comprador satisfeito. Com milhares de vendas no último mês e avaliações consistentemente positivas, este VacTechPro V15 prova que qualidade não tem de custar uma fortuna.

Compre aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Aspirador tipo dyson Black friday Aspirador de mão Aspirador vertical VacTechPro V15

RELACIONADOS

É desta que investe num e-reader? O Kindle mais leve de sempre está a menos de 100 euros

Com medo das toxinas? Esta air fryer com cesto em vidro é a solução (e está com desconto)

A air fryer que também grelha e faz pizza está com desconto brutal nester Black Friday

Pare de gastar em produtos que nada fazem pelo seu cabelo. A Kérastase está com descontos enormes na Amazon

Dicas

Mais de 600 pessoas compraram este edredom no último mês. E está agora com 20% de desconto

Há 1h e 5min

Desentope o nariz, elimina vírus e impede contágios. Tenha isto sempre no seu quarto à noite

Hoje às 17:00

Quando este comportamento aparece numa relação, pode levar ao divórcio

Hoje às 16:30

Não gaste balúrdios em ar condicionado — há uma forma de aquecer a casa por menos de 2 euros

Hoje às 16:15

Não utilize amaciador se tiver estas roupas na máquina

Hoje às 16:00

Descubra como uma rolha de cortiça pode baixar o consumo do seu frigorífico

Hoje às 15:30

Estas 12 frutas têm mais nutrientes do que todas as outras

Hoje às 15:15
MAIS

Mais Vistos

«Achas que o Pedro se envolveria com outra pessoa?». Marisa Susana dá a resposta que poucos querem ouvir

Hoje às 12:09

Pedro Jorge abandona a cadeira quente em lágrimas e deixa a Casa sem reação. Cristina Ferreira explica: «Só hoje é que vamos saber»

Hoje às 11:02

Indignado com a saída de Marisa Susana, Cláudio Ramos afirma: «Ela só sai porque…»

Hoje às 10:18

Cristina Ferreira sobre comentário dirigido a Liliana: «Nenhuma mulher gostaria de ouvir isso»

Hoje às 10:50

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Fora do Estúdio

Goucha mostrou-nos a sua casa por dentro e os detalhes estão a gerar dezenas de comentários

Hoje às 16:21

O detalhe que poucos conhecem sobre a relação de Nuno Markl com a famosa ex-companheira

Hoje às 09:09

AVC de Nuno Markl: a pessoa que estava ao lado do humorista e que o salvou ao ligar para o 112

Hoje às 08:43

Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México

21 nov, 14:30

Fotos

Mais de 600 pessoas compraram este edredom no último mês. E está agora com 20% de desconto

Há 1h e 5min

Desentope o nariz, elimina vírus e impede contágios. Tenha isto sempre no seu quarto à noite

Hoje às 17:00

Menino de apenas 12 anos morreu subitamente em casa de amigos. Melhor amiga esteve com ele nos últimos momentos enquanto pedia ajuda

Hoje às 16:55

Quando este comportamento aparece numa relação, pode levar ao divórcio

Hoje às 16:30