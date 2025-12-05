«Este aspirador foi o único que não deixou de ter desconto depois da Black Friday. E é tipo Dyson.»

Este artigo pode conter links afiliados*

Um daqueles achados que continuam a dar que falar.

Os descontos da semana passada já desapareceram quase todos, mas este aspirador vertical sem fios manteve-se firme no preço reduzido. O VACTechPro Ultra continua com 50% de desconto — passou de 239€ para 117€ — e tem uma média de 4,8 estrelas, com mais de quatro mil unidades vendidas só no último mês. Entre a potência, os acessórios incluídos e o preço muito abaixo dos modelos mais conhecidos, não é difícil perceber porquê.

Comparações com a Dyson: o tema favorito dos compradores

As avaliações repetem sempre o mesmo ponto: muitos utilizadores escolheram o VACTechPro Ultra por procurar algo com bom desempenho, mas sem o preço elevado da Dyson. Um deles afirma que o aspirador é “muito prático, poderoso e eficaz”, acrescentando que não se arrepende de ter trocado o seu antigo Dyson por este — e sublinhando que o modelo que tinha era três vezes mais caro. Outro comprador descreve o VACTechPro como “uma ótima alternativa”, elogia os dois níveis de sucção, a escova que recolhe bem a sujidade e a luz na base que torna o pó mais visível no chão, dizendo ainda que é leve, silencioso e “uma super alternativa à Dyson”.

Vários comentários seguem a mesma linha, destacando que, embora pertença a outra gama de preços, apresenta um desempenho que surpreende pela proximidade ao que se espera de modelos muito mais caros. No geral, as opiniões são claras: quem procurava algo tipo Dyson, mas sem o investimento habitual, encontrou aqui uma solução convincente.

Potência e silêncio num modelo leve

O VACTechPro Ultra combina um motor de 550W com uma força de sucção que chama atenção até de quem já teve aspiradores bem mais caros. O sistema de filtragem, com oito camadas e filtro HEPA de carbono ativado, retém partículas ultrafinas e ajuda a reduzir o pó que costuma escapar noutros modelos. Outro detalhe falado nas avaliações é o nível de ruído: mesmo no modo mais forte, continua abaixo do esperado para esta categoria.

A autonomia adapta-se a diferentes tipos de limpeza graças aos três modos disponíveis — Eco, Tapete e Turbo — e há quem diga que dá para aspirar uma casa inteira e ainda ficar com bateria de sobra. A capacidade do depósito, com 1,6 L, também evita idas constantes ao lixo.

Um modelo pensado para tornar tudo mais simples

Vários compradores mencionam que o ecrã táctil facilita a utilização, porque mostra a potência, o estado da bateria e pequenos alertas de manutenção. A escova principal, com sistema antienredos e seis luzes LED, é outro ponto muito elogiado, especialmente por quem tem animais ou precisa de ver melhor o pó em zonas mais escuras.

Há ainda quem destaque o conjunto de acessórios incluído: bocal para fendas, escova 2 em 1, escova para sofás e uma escova motorizada adicional. Para muitos, essa variedade faz com que o aparelho substitua, sem esforço, tanto a vassoura como o aspirador tradicional.

O que dizem as experiências de uso

Entre os comentários, há quem descreva o aspirador como “uma excelente surpresa”, sublinhando que é leve e com uma potência de sucção que impressiona numa primeira utilização. Outro comprador realça que é “fácil de manusear”, que o copo de pó é rápido de lavar e que inclui filtros de reposição suficientes para vários meses.

Há também quem diga que lida especialmente bem com pelos de animais e que o modo turbo nos tapetes “faz mesmo a diferença”. No geral, as avaliações convergem para a mesma ideia: o aparelho cumpre exatamente aquilo que promete — e, para muitos, supera o esperado pelo preço a que está.

Entre o desconto que resistiu ao fim da Black Friday, as milhares de unidades vendidas e as avaliações que continuam a acumular-se, o VACTechPro Ultra acabou por se tornar uma espécie de achado inesperado na Amazon. Mantém um desempenho elogiado, traz mais acessórios do que o habitual e, segundo muitos compradores, oferece uma experiência muito próxima da de modelos bastante mais caros.

