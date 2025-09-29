Este aspirador faz frente ao Dyson e está a menos de 150 euros. É aproveitar!

Este artigo pode conter links afiliados*

Uma casa acolhedora começa por estar limpa.

É quase inevitável: por mais que se queira relaxar, há sempre algo que atrapalha — migalhas na carpete, pó acumulado ou pelos no sofá. Quem se reconhece neste cenário sabe bem que a tranquilidade começa quando a casa está impecável. É nesse momento que entra o Ivormentico V10 EVO, aspirador sem fios que tem conquistado a Amazon, somando uma média de 4,9 estrelas. Com bateria duradoura, sistema de filtragem moderno e pormenores pensados para simplificar a rotina, está a transformar-se num dos favoritos para manter o lar cuidado sem esforço.

Potência que impressiona

A sucção deste modelo mostra-se eficaz até nas tarefas mais exigentes: desde pó e migalhas a pelos de animais, frequentemente difíceis de retirar de sofás e tapetes. A autonomia é outro ponto forte — cerca de uma hora de utilização contínua, suficiente para higienizar toda a casa sem interrupções. Nas palavras de um comprador: “Muito honestamente, este aspirador é inacreditável. É melhor que um Dyson para mim. Não pensei que fosse ser assim tão bom, mas realmente estou surpreendido com a sua potência”.

Pormenores pensados para o dia a dia

O depósito espaçoso reduz a necessidade de esvaziar com frequência e o sistema de filtragem ajuda a manter o ar mais limpo. Já a escova, equipada com luz LED verde, revela partículas invisíveis a olho nu em zonas menos iluminadas — um detalhe valioso para quem gosta de resultados impecáveis. A leveza do aparelho facilita o transporte entre divisões ou andares, tornando-o prático em diferentes contextos. Como resume outro utilizador: “Pode ser comparado com um Dyson. É também muito fácil de limpar, o que faz toda a diferença”.

Qualidade de topo a preço acessível

O que mais tem surpreendido é o valor. O Ivormentico V10 EVO está atualmente com desconto na Amazon: de 179€ passou para 139€, o preço mais baixo dos últimos 60 dias. A relação entre desempenho e custo é constantemente elogiada pelos consumidores. “Aspirador excelente, comparável com Dyson, mas ainda melhor, a bateria dura muito tempo. A potência de sucção é realmente forte, remove os pelos do sofá e do chão sem esforço”, partilha um comprador satisfeito. Combinando potência, praticidade e preço competitivo, não é difícil perceber porque está a tornar-se uma escolha tão popular

