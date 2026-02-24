Leve, sem fios e com luz verde: um aspirador vertical que se aguenta em pé sozinho

  • Dois às 10
  • Há 2h e 40min

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspirador r Proscenic P11 Ultra+
Aspirador r Proscenic P11 Ultra+

Ver o pó que costuma ser invisível a olho nu é o primeiro passo para uma casa realmente limpa, e este modelo faz exatamente isso por menos de 100€

Encontrar um aspirador vertical que limpe a sério sem custar uma fortuna é, nos dias que correm, quase um milagre. No entanto, este modelo da Proscenic está a tornar-se um fenómeno de vendas e o segredo parece estar num detalhe que muitas marcas de luxo ignoram. Atualmente com um desconto de 21% na Amazon, este equipamento custa apenas 96,56€, entregando uma capacidade de sucção que normalmente só encontramos em aparelhos que custam o triplo.

Com uma classificação de 4,8 estrelas, este é um daqueles achados que nos faz questionar os preços exorbitantes do mercado. Como refere um utilizador, trata-se de um equipamento "muito mais barato do que outras marcas com um preço francamente elevado".

A tecnologia que mostra o que os olhos não veem

O que distingue este modelo é a sua luz verde frontal. Este sistema ilumina o chão de tal forma que o pó mais fino, que costuma passar despercebido, se torna totalmente visível. Assim, tem a certeza de que não ficou nada por limpar.

Outro ponto fundamental para quem tem animais de estimação ou cabelos compridos é o desenho da escova. Foi pensada para evitar que os fios fiquem enrolados no rolo, poupando-nos o trabalho aborrecido de ter de tirar cabelos do aspirador no final de cada utilização. Segundo quem já o testou, o aspirador "tem os acessórios necessários para a limpeza perfeita".

Adquira o aspirador aqui

aspirador vertical

Leveza e autonomia: Aspire a casa toda sem cansar os braços

Muitas vezes, o problema destes aparelhos é o peso ou a bateria que se esgota a meio. Este modelo pesa apenas 1,48 kg, o que facilita muito o manuseamento, especialmente em zonas altas ou debaixo dos móveis. A bateria dura cerca de 50 minutos, o que, na prática, permite "aspirar toda a casa" com uma única carga.

Além disso, tem uma característica muito elogiada: consegue ficar em pé sozinho. Se precisar de interromper a limpeza para atender o telefone ou abrir a porta, não precisa de o encostar à parede com o risco de ele escorregar e cair.

Tudo sob controlo num ecrã digital

Para que não tenha de adivinhar quanto tempo ainda pode aspirar, o aparelho inclui um pequeno visor onde pode acompanhar a bateria em tempo real e saber quando o depósito precisa de ser esvaziado. É um equipamento intuitivo, "fácil de montar e que se pode colocar a funcionar de imediato".

Com mais de três mil avaliações positivas, os utilizadores destacam que, além de ser silencioso, oferece três velocidades distintas para se adaptar a diferentes superfícies, desde o chão da cozinha até aos tapetes e estofos.

Se procura uma forma de manter a casa limpa com menos esforço e sem gastar mais do que o o necessário, esta promoção de menos de 100€ é, provavelmente, a melhor oportunidade do momento.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Aspirador vertical Amaozn Proscenic P11 Ultra+ Luz verde

