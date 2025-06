Finalmente vai saber onde guardar o seu aspirador vertical — e sem furar as paredes

Se tem um aspirador vertical e não sabe onde o guardar sem comprometer as paredes, temos boas notícias. Há uma solução prática, discreta e funcional que permite manter tudo arrumado — sem precisar de furar ou fazer obras. Ideal para casas arrendadas, espaços pequenos ou para quem valoriza a organização sem complicações.

Com mais de 850 avaliações na Amazon e uma classificação de 4,6 estrelas, este suporte é descrito pelos utilizadores como «fácil de montar e muito estável». A sua base sólida, com 4 kg, assegura estabilidade mesmo com o aspirador e os respetivos acessórios acoplados. Além disso, permite manter o carregamento ativo, desde que se utilize a estação original da Dyson.

Compatível com uma vasta gama de modelos, tanto recentes como mais antigos, este acessório representa uma solução eficaz para libertar espaço no chão e evitar soluções improvisadas. Por 36 euros, é uma resposta simples para um problema frequente — especialmente indicada para quem não pode ou prefere não realizar obras em casa.

Aquira o suporte aqui