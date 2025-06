Não vai acreditar no que acontece ao juntar canela ao aspirador

Poucos conhecem este truque simples, mas eficaz: adicionar um pouco de canela ao saco ou depósito do aspirador pode transformar a forma como limpa a casa.

Com a chegada dos dias mais quentes, torna-se essencial manter a casa fresca e com um aroma agradável. Para isso, pode começar por dispensar os ambientadores convencionais. Foi recentemente revelado um truque que tem gerado bastante atenção e que perfuma a casa de forma eficaz: utilizar canela em pó no aspirador.

Embora possa parecer invulgar, este método tem um efeito notório. Segundo o jornal «Express», ao aspirar, o aroma suave e reconfortante da canela espalha-se pelos diferentes espaços da casa, contribuindo para um ambiente mais agradável. A grande vantagem é que não requer gastos adicionais com ambientadores ou produtos químicos.

Com o uso contínuo, é comum que os aspiradores adquiram odores desagradáveis devido à acumulação de pó, sujidade, pelos de animais e outras impurezas. A canela, graças às suas propriedades antibacterianas, ajuda a neutralizar esses odores e promove uma limpeza mais eficaz.

Para aplicar este truque, basta humedecer ligeiramente um guardanapo pequeno ou um disco de algodão com água morna, polvilhar cerca de duas colheres de chá de canela em pó (aproximadamente 10 gramas) e espalhar bem. Em seguida, coloque o preparado dentro do saco do aspirador ou, no caso dos modelos sem saco, no depósito — sendo essencial garantir que o fluxo de ar não fica obstruído.

Esta solução natural representa uma alternativa eficaz aos desodorizantes de aspiração disponíveis no mercado. Além de mais económica, é uma opção sustentável e bastante eficiente.