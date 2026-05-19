Aspira, lava sozinho e esvazia-se automaticamente. Está quase a metade do preço

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspirador robô
Aspirador robô
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diga adeus aos cabelos presos: este aspirador faz tudo sozinho e fica semanas sem precisar de manutenção

O aspirador robô QV 35A da marca Roborock foi pensado para tornar a limpeza da casa muito mais simples, eficiente e praticamente automática. Equipado com uma poderosa sucção HyperForce de 8000Pa, este robot aspirador consegue remover facilmente pó, sujidade incrustada e até pelos de animais, mesmo em carpetes, tapetes ou cantos mais difíceis de alcançar.

Além de aspirar, também lava o chão graças às suas duas mopas giratórias de alta velocidade, que funcionam a 200 rotações por minuto. O sistema adapta-se automaticamente ao tipo de piso através de 30 níveis de água ajustáveis, permitindo uma limpeza eficaz tanto em madeira delicada como em azulejos. Quando deteta tapetes de pelo curto, as mopas elevam-se automaticamente até 10 mm, evitando molhar tecidos e garantindo uma transição suave entre superfícies.

CONSULTE AQUI O PREÇO

A experiência torna-se ainda mais cómoda graças à estação de acoplamento multifunções. Esta base não serve apenas para carregar o robot: também esvazia automaticamente o depósito do pó para um saco selado de 2,7 litros — com autonomia até sete semanas —, reabastece o reservatório de água, lava as mopas e seca-as após cada utilização. Na prática, o robot fica sempre pronto para a próxima limpeza sem necessidade de manutenção constante.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Outro destaque é o sistema de escovas antienredos, ideal para casas com animais ou cabelos compridos. A escova lateral assimétrica tem certificação SGS com uma taxa de enredos de 0%, enquanto a escova principal em borracha espiral evita que cabelos e detritos fiquem presos, reduzindo significativamente o tempo de manutenção.

Na navegação, o roborock QV 35A aposta na tecnologia PreciSense LiDAR, que faz um mapeamento 360º da casa em tempo real para criar rotas de limpeza precisas e eficientes. O robot consegue memorizar até quatro pisos diferentes, adaptando-se facilmente a moradias ou casas com vários andares. Já o sistema Reactive Tech ajuda a detetar e evitar obstáculos como móveis, cabos ou sapatos, reduzindo bloqueios e interrupções durante a limpeza.

Com a aplicação Roborock, é possível definir horários, criar rotas específicas, estabelecer zonas proibidas e acompanhar o estado do equipamento. O robot é ainda compatível com comandos por voz e dispositivos inteligentes, permitindo controlar a limpeza de forma rápida e prática.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Aspirador Robot
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Sandra Felgueiras declara-se a pessoa especial: «Celebrámos o amor que nos deixa seguirmos juntos»

Há 21 min

Juntos há mais de 50 anos, Diamantino comove Cristina Ferreira ao pedir a Deus para morrer primeiro do que a mulher

Há 1h e 55min

Filho de conhecida jornalista da TVI soma elogios após completar 18 anos: «É lindo»

Há 3h e 22min

Já vendemos quase mil destes aspiradores: versão económica do Dyson é um fenómeno

Ontem às 17:00

Comer por 1 euro e dormir em hotéis de luxo por 3: a cidade mais barata do mundo continua fora do radar

Ontem às 17:00

Poucos conhecem esta função das máquinas de lavar roupa que ajuda a tirar as nódoas mais resistentes

Ontem às 16:00

Depois do pedido de casamento, Inês e Dylan fazem novo anúncio: «O início de uma vida»

Ontem às 15:42
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira comenta polémica na gala do “Desafio Final”: “Estamos a falar de coisas muito graves”

Ontem às 10:10

Daniela Santo expõe pela primeira vez algo por trás da polémica com Leomarte: “Nós temos um amigo que…”

Ontem às 11:54

Cristina Ferreira dá garantia sobre Liliana: "Sei um bocadinho mais do que vocês todos"

Ontem às 10:30

Cristina Ferreira abre emissão com anúncio de forte discussão no “Secret Story – Desafio Final”

Ontem às 09:56

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Quer um Bacalhau à Brás no ponto? Faça isto para evitar que fique seco

14 mai, 17:00

Nunca mais erre no arroz: faça assim e fica sempre soltinho

13 mai, 13:00

Só precisa de 4 ingredientes para fazer este pudim

13 mai, 10:00

Especialistas garantem: vinagre é o segredo para arroz perfeito — saiba como

30 abr, 16:00

Fora do Estúdio

Sandra Felgueiras declara-se a pessoa especial: «Celebrámos o amor que nos deixa seguirmos juntos»

Há 21 min

Filho de conhecida jornalista da TVI soma elogios após completar 18 anos: «É lindo»

Há 3h e 22min

Depois do pedido de casamento, Inês e Dylan fazem novo anúncio: «O início de uma vida»

Ontem às 15:42

«Durante muitos anos escondi»: ator que brilhou nos «Morangos Com Açúcar» vive um grande amor ao lado do noivo

Ontem às 14:38

Fotos

Sandra Felgueiras declara-se a pessoa especial: «Celebrámos o amor que nos deixa seguirmos juntos»

Há 21 min

Aspira, lava sozinho e esvazia-se automaticamente. Está quase a metade do preço

Há 48 min

Juntos há mais de 50 anos, Diamantino comove Cristina Ferreira ao pedir a Deus para morrer primeiro do que a mulher

Há 1h e 55min

Filho de conhecida jornalista da TVI soma elogios após completar 18 anos: «É lindo»

Há 3h e 22min