Ninguém acreditaria no que esta atriz famosa faz para manter a casa sempre limpa

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00
Produtos de limpeza
Produtos de limpeza
Image by zinkevych on Freepik

Esta atriz famosa parece nunca ter um fio de pó à vista na sua casa. Agora, ela decidiu revelar o segredo, e o que faz vai surpreendê-lo — é mais simples do que se imagina, mas extremamente eficaz.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Quem não se lembra da icónica Mónica de “Morangos com Açúcar” ou da Paula de “Feitiço de Amor”? Helena Costa continua a ser uma das atrizes mais queridas do público, mas, além do seu talento, há algo que também faz parte da sua rotina: manter a casa sempre impecável.

Recentemente, a atriz partilhou no TikTok quatro truques de limpeza que segue religiosamente, e o vídeo tornou-se rapidamente um sucesso. Eis o que Helena Costa revelou sobre a sua prática forma de manter tudo em ordem:

O truque do algodão que perfuma toda a casa

O mau cheiro dos caixotes do lixo é um problema frequente, sobretudo em dias quentes. A solução é simples: coloque algodão embebido em óleos essenciais no fundo do caixote, por baixo do saco. Esta barreira aromática neutraliza os odores antes mesmo que se espalhem pela divisão.

O truque vai mais além: adicione também algodão com óleos essenciais dentro do saco do aspirador ou no recipiente, se for um modelo sem saco. Cada vez que aspirar a casa, o aparelho liberta um aroma agradável, perfumando naturalmente todos os espaços por onde passa.

O segredo natural para um lava-loiça a brilhar

O lava-loiça acumula facilmente restos de comida, gordura e calcário, perdendo o seu brilho original. Para devolver o aspeto impecável sem recorrer a produtos químicos agressivos, combine vinagre de limpeza, limão e bicarbonato de sódio.

Polvilhe bicarbonato de sódio generosamente sobre toda a superfície do lava-loiça, incluindo as torneiras. Em seguida, esprema meio limão sobre o bicarbonato e esfregue com a própria metade do limão, fazendo movimentos circulares. A reação entre os ingredientes cria uma espuma suave que remove sujidade e manchas.

Por fim, borrife vinagre de limpeza e passe um pano húmido para enxaguar. O resultado é um lava-loiça brilhante, desinfetado e com cheiro fresco a limão.

Grãos de café e vela para eliminar odores

Para eliminar maus odores persistentes em qualquer divisão da casa, recorra a este truque ancestral: coloque grãos de café numa taça decorativa e acenda uma vela ao lado. O calor da vela aquece os grãos de café, libertando o seu aroma intenso que neutraliza odores desagradáveis de forma natural.

Este método é especialmente eficaz após cozinhar alimentos com cheiros fortes ou em espaços fechados que necessitam de refrescar. Os grãos de café absorvem os odores enquanto libertam o seu próprio perfume característico, criando um ambiente mais agradável sem recorrer a ambientadores artificiais.

Temas: Atriz Limpeza

RELACIONADOS

Sabia que colocar sal na vassoura antes de varrer melhora a limpeza?

Limpe o seu edredão sem recorrer à máquina de lavar

É assim que se limpa o forno sem esfregar. E fica como novo

Experimente isto e, em poucos minutos, terá os azulejos da casa de banho limpos

Dicas

Verifique a sua fatura de eletricidade: Pode estar a pagar por serviços que não utiliza

Hoje às 16:30

DGS emite alerta. Isto pode tornar-se perigoso se feito mais de 1 hora nos dias de frio extremo

Hoje às 16:00

A sua esfregona pode estar a contaminar a casa com bactérias. Descubra como a higienizar corretamente

Hoje às 14:30

Continua a usar lençóis polares no inverno? Saiba qual é o melhor tecido para dormir

Ontem às 17:00

"Mudaram completamente a minha vida nos dias frios".Estas meias térmicas controlam-se pelo telemóvel

Ontem às 16:44

Existe um parque temático em Portugal que não pode perder no Natal

Ontem às 16:30

Diga adeus aos borbotos nas camisolas de malha. Faça isto e vão ficar como novas

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Em direto, Cristina Ferreira apanha todos de surpresa: «Vou partilhar um vídeo meu e é com muito orgulho que o partilho»

Hoje às 10:42

Bárbara Parada anuncia, em direto, separação de Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»

Hoje às 10:18

Artista estimada em Portugal anuncia fim do relacionamento com o pai dos filhos

Hoje às 10:02

Estes são os concorrentes favoritos de Luís Gonçalves no «Secret Story 9»

Ontem às 10:19

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Encontrámos a melhor receita de pão na air fryer. E é saudável

Ontem às 15:30

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Fora do Estúdio

Diogo Jota faria hoje 29 anos. Última publicação do jogador é 'inundada' de homenagens

Hoje às 16:27

Prestes a subir ao altar, jovem de 23 anos morre. E as suas últimas palavras arrepiam

Hoje às 15:30

Mulher de Almeno Gonçalves quebra silêncio após morte do ator: «Nunca serei viúva»

Hoje às 08:53

Lembra-se de Elsa Raposo? Aos 61 anos, volta a ser falada em todo o país: «Não é uma boa notícia»

Ontem às 14:59

Fotos

Verifique a sua fatura de eletricidade: Pode estar a pagar por serviços que não utiliza

Hoje às 16:30

Diogo Jota faria hoje 29 anos. Última publicação do jogador é 'inundada' de homenagens

Hoje às 16:27

DGS emite alerta. Isto pode tornar-se perigoso se feito mais de 1 hora nos dias de frio extremo

Hoje às 16:00

«O céu está em festa»: mulher do melhor amigo de Diogo Jota assinala aniversário do jogador com mensagem comovente

Hoje às 15:50