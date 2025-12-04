Ninguém acreditaria no que esta atriz famosa faz para manter a casa sempre limpa

Esta atriz famosa parece nunca ter um fio de pó à vista na sua casa. Agora, ela decidiu revelar o segredo, e o que faz vai surpreendê-lo — é mais simples do que se imagina, mas extremamente eficaz.

Quem não se lembra da icónica Mónica de “Morangos com Açúcar” ou da Paula de “Feitiço de Amor”? Helena Costa continua a ser uma das atrizes mais queridas do público, mas, além do seu talento, há algo que também faz parte da sua rotina: manter a casa sempre impecável.

Recentemente, a atriz partilhou no TikTok quatro truques de limpeza que segue religiosamente, e o vídeo tornou-se rapidamente um sucesso. Eis o que Helena Costa revelou sobre a sua prática forma de manter tudo em ordem:

O truque do algodão que perfuma toda a casa

O mau cheiro dos caixotes do lixo é um problema frequente, sobretudo em dias quentes. A solução é simples: coloque algodão embebido em óleos essenciais no fundo do caixote, por baixo do saco. Esta barreira aromática neutraliza os odores antes mesmo que se espalhem pela divisão.

O truque vai mais além: adicione também algodão com óleos essenciais dentro do saco do aspirador ou no recipiente, se for um modelo sem saco. Cada vez que aspirar a casa, o aparelho liberta um aroma agradável, perfumando naturalmente todos os espaços por onde passa.

O segredo natural para um lava-loiça a brilhar

O lava-loiça acumula facilmente restos de comida, gordura e calcário, perdendo o seu brilho original. Para devolver o aspeto impecável sem recorrer a produtos químicos agressivos, combine vinagre de limpeza, limão e bicarbonato de sódio.

Polvilhe bicarbonato de sódio generosamente sobre toda a superfície do lava-loiça, incluindo as torneiras. Em seguida, esprema meio limão sobre o bicarbonato e esfregue com a própria metade do limão, fazendo movimentos circulares. A reação entre os ingredientes cria uma espuma suave que remove sujidade e manchas.

Por fim, borrife vinagre de limpeza e passe um pano húmido para enxaguar. O resultado é um lava-loiça brilhante, desinfetado e com cheiro fresco a limão.

Grãos de café e vela para eliminar odores

Para eliminar maus odores persistentes em qualquer divisão da casa, recorra a este truque ancestral: coloque grãos de café numa taça decorativa e acenda uma vela ao lado. O calor da vela aquece os grãos de café, libertando o seu aroma intenso que neutraliza odores desagradáveis de forma natural.

Este método é especialmente eficaz após cozinhar alimentos com cheiros fortes ou em espaços fechados que necessitam de refrescar. Os grãos de café absorvem os odores enquanto libertam o seu próprio perfume característico, criando um ambiente mais agradável sem recorrer a ambientadores artificiais.