Mãe defende filho que matou a irmã: «Ele diz que nem consegue matar um gafanhoto»

No «Dois às 10», a defesa de uma mãe ao seu filho condenado por um crime chocante é analisada em direto.

O caso chocou o país. Alexandre Gonçalves, de 23 anos, foi condenado a dez anos de prisão pelo homicídio da irmã, Lara Gonçalves, de apenas 17 anos, ocorrido em outubro de 2023, na residência familiar em Alhos Vedros, concelho da Moita.

O Tribunal de Almada deu como provado que o jovem matou a irmã por considerar que os comportamentos dela iam contra a sua fé cristã. Entre as motivações apontadas estão o alegado consumo de droga por parte da vítima e relações com homens casados.

Em exclusivo no programa “Dois às 10”, a mãe dos dois jovens quebrou o silêncio e defendeu convictamente o filho, negando que este tenha cometido o crime.

“Não foi o meu filho que matou a Lara! Eu sei que o meu filho não sabe mentir e se ele disse que não foi ele... (...) Ele disse que não era pelo facto de não se dar tão bem com a irmã que queria ver a irmã morta. Ele inclusivamente diz "eu não consigo matar um gafanhoto, como ia matar a minha irmã?”, afirmou.





A entrevista levanta questões delicadas sobre a perceção da verdade e a influência da condição do autismo, de que Alexandre é portador. A mãe acredita que o filho, por ser autista, “não é capaz de mentir”. No entanto, a psicóloga Melanie Tavares, presente em estúdio, alertou para a complexidade do caso e ponderou se esta defesa da mãe será uma manifestação de negação ou simplesmente um reflexo do amor incondicional de uma mãe perante um cenário devastador.