Criança morta a tiro depois de tocar à campainha de uma casa e fugir

  • Dois às 10
  • Ontem às 14:09

O caso foi comentado na Atualidade do programa «Dois às 10».

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Na noite de sábado, uma simples brincadeira acabou em tragédia. Um menino de 11 anos foi alvejado na sequência de uma brincadeira que consistia em tocar à campainha de uma casa e fugir, em Houston, no Texas.

O comunicado do Departamento de Polícia de Houston diz que a criança, momentos antes de ter sido atingida por vários tiros, terá tocado em várias campainhas perto do local do crime.

De acordo com o The New York Times, apesar do rápido socorro das autoridades, o menor acabou por não resistir aos ferimentos e, já no domingo, foi declarado o óbito.

Sem revelar a identidade da vítima, a polícia local confirmou que a investigação continua em curso. O tema foi comentado no programa «Dois às 10» e Cristina Ferreira mostrou-se incrédula: «Ando a avisar que as pessoas não estão bem».

 

Temas: Atualidade Criança Dois às 10

Atualidade

«Ando a avisar que as pessoas não estão bem»: A morte trágica de uma criança que chocou Cristina Ferreira

Ontem às 12:48

Disputa por lugar de estacionamento termina em tiroteio

1 set, 12:56

Entre os 10 e os 14 anos, menino terá andado de trotineta a atear fogos com fósforos. Muitos transformavam-se em grandes incêndios

29 ago, 12:41

Bombeiro que agrediu mulher à frente do filho chorou durante toda a sessão no tribunal. Fica em prisão preventiva

29 ago, 12:34

Homem viola prima menor após levá-la a uma festa, com autorização da mãe

28 ago, 12:51

Bombeiro espanca mulher à frente do filho: agressor detido e vítima em risco de perder a visão

27 ago, 12:39

Recorda-se do 'Monstro de Fortaleza': Homem condenado por enterrar seis portugueses vivos quer sair da cadeia

26 ago, 13:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»

Ontem às 12:50

Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina

Hoje às 11:41

Pela primeira vez, Márcia Soares comenta ligação a Luís Gonçalves

Ontem às 10:32

Jandira Dias separou-se do pai dos filhos: «Controlava até a água que eu bebia»

Ontem às 10:41

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

Ontem às 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

28 ago, 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

28 ago, 16:00

Descobrimos como preparar pão de queijo na air fryer

28 ago, 15:00

Fora do Estúdio

Aos 25 anos, a vida de Cláudio Ramos era muito diferente. Apresentador partilha foto inédita

Há 3h e 48min

Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»

Hoje às 08:58

Ruth Marlene declara-se a famosa cantora: «Nunca me traiu»

Ontem às 16:08

A lutar contra um cancro, antiga apresentadora da TVI declara-se ao companheiro: «Obrigada por me teres trazido felicidade»

Ontem às 09:13

Fotos

Aos 25 anos, a vida de Cláudio Ramos era muito diferente. Apresentador partilha foto inédita

Há 3h e 48min

Este é um dos alimentos em destaque na nova 'dieta' de Cristina Ferreira: «É dos melhores que podemos comer»

Hoje às 15:07

Atum em água ou em azeite: nutricionista revela qual é o melhor para emagrecer

Hoje às 14:59

Sabia que depois dos 40 engordamos 2 quilos por ano? Cristina Ferreira explica como inverteu o processo

Hoje às 14:43