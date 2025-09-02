Criança morta a tiro depois de tocar à campainha de uma casa e fugir

O caso foi comentado na Atualidade do programa «Dois às 10».
Na noite de sábado, uma simples brincadeira acabou em tragédia. Um menino de 11 anos foi alvejado na sequência de uma brincadeira que consistia em tocar à campainha de uma casa e fugir, em Houston, no Texas.
O comunicado do Departamento de Polícia de Houston diz que a criança, momentos antes de ter sido atingida por vários tiros, terá tocado em várias campainhas perto do local do crime.
De acordo com o The New York Times, apesar do rápido socorro das autoridades, o menor acabou por não resistir aos ferimentos e, já no domingo, foi declarado o óbito.
Sem revelar a identidade da vítima, a polícia local confirmou que a investigação continua em curso. O tema foi comentado no programa «Dois às 10» e Cristina Ferreira mostrou-se incrédula: «Ando a avisar que as pessoas não estão bem».