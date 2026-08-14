21 horas entre o assassínio da mãe e o alerta às autoridades: o que jovem de 15 anos terá feito com a irmã de 4 anos

  • Dois às 10
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Um jovem de 15 anos é suspeito de ter matado a própria mãe, em Algés. O alerta foi dado na passada quinta-feira, dia 13, pelas 17h30.

De acordo com a CNN Portugal, o adolescente terá contado às autoridades que discutiu com a mãe na véspera e que, durante a noite, lhe terá aplicado um golpe conhecido como “mata-leão”, provocando-lhe a morte. O crime terá acontecido na presença da irmã, de quatro anos.

Entretanto, na Atualidade do programa “Dois às 10”, foram avançados novos detalhes sobre o que o jovem terá feito após a alegada morte da mãe.

Segundo o que a repórter do programa contou, o adolescente «matou a mãe de madrugada e ligou às autoridades 21 horas depois». Durante esse período, terá permanecido em casa com o corpo da progenitora e terá dormido na habitação.

O jovem terá ainda mantido a rotina habitual. «Já com a mãe sem vida, o adolescente higienizou a irmã, foi almoçar fora com ela e disse-lhe que a mãe estava a dormir», foi revelado no programa.

Só mais tarde terá contactado as autoridades, altura em que terá confessado o crime.

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Temas: Atualidade Crime Dois às 10
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