Músico, mulher grávida e filha de três anos encontrados mortos em casa. Criança de seis anos sobrevive escondida debaixo da cama

Um músico mexicano, a mulher grávida, a filha de três anos, a ama e o cão da família foram encontrados mortos num apartamento num bairro nobre perto da Cidade do México. O caso está a ser investigado pelas autoridades como um homicídio brutal.

Entre as vítimas está Jonathan Meléndez, teclista de 38 anos da conhecida banda de indie rock Camilo Séptimo. A mulher, Ana Paula, tinha 35 anos e estava grávida de quatro meses.

Também Aleida Romero Victorio, de 21 anos, que trabalhava para o casal como ama, foi encontrada sem vida. “Era uma rapariga muito trabalhadora e responsável que não merecia que isto lhe acontecesse”, afirmou a tia da jovem, Lorena Victorio Cabrera, aos jornalistas, segundo conta a CNN.

Segundo as autoridades, três das vítimas, incluindo a menina de três anos, foram baleadas na cabeça. A quarta vítima foi atingida nas costas. Duas das pessoas encontradas mortas tinham ainda as mãos amarradas.

O cenário encontrado pelas autoridades estendeu-se também ao animal de estimação da família.

No meio da tragédia, houve, no entanto, uma criança que sobreviveu. Um menino de seis anos foi encontrado com vida e sem ferimentos. Segundo as autoridades, terá conseguido escapar ao ataque ao esconder-se durante várias horas debaixo da cama.

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do crime e a tentar perceber quem esteve por detrás do ataque que vitimou cinco pessoas e o animal da família.