Mulher com 150 quilos cai em cima do companheiro de 60 e asfixia-o até à morte

Um homem morreu no Porto, na madrugada de segunda-feira, depois de a companheira, com cerca de 150 quilos, ter caído acidentalmente sobre ele no quarto do casal, provocando-lhe asfixia.
Um homem anos morreu, na madrugada desta segunda-feira, na sequência de uma asfixia provocada pela queda acidental da companheira sobre si, no quarto do casal, em Campanhã, Porto.
De acordo com a informação recolhida no local, a mulher, com cerca de 150 quilos, terá perdido o equilíbrio ao tentar aproximar-se do marido, de constituição franzina, que se encontrava no chão. A queda acabou por imobilizar o homem entre a cama e a parede.
Sem conseguir levantar-se, a mulher gritou por ajuda, tendo sido os vizinhos a forçar a porta para entrar no quarto. Foram necessárias cinco pessoas para a retirar de cima da vítima.
Quando os meios de socorro chegaram, o homem já não apresentava sinais vitais, sendo o óbito declarado no local.
As autoridades abriram uma investigação para apurar todas as circunstâncias da ocorrência e confirmar se a morte terá resultado de um acidente doméstico.