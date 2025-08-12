Mulher com 150 quilos cai em cima do companheiro de 60 e asfixia-o até à morte

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:53

Um homem morreu no Porto, na madrugada de segunda-feira, depois de a companheira, com cerca de 150 quilos, ter caído acidentalmente sobre ele no quarto do casal, provocando-lhe asfixia.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Um homem anos morreu, na madrugada desta segunda-feira, na sequência de uma asfixia provocada pela queda acidental da companheira sobre si, no quarto do casal, em Campanhã, Porto.

De acordo com a informação recolhida no local, a mulher, com cerca de 150 quilos, terá perdido o equilíbrio ao tentar aproximar-se do marido, de constituição franzina, que se encontrava no chão. A queda acabou por imobilizar o homem entre a cama e a parede.

Sem conseguir levantar-se, a mulher gritou por ajuda, tendo sido os vizinhos a forçar a porta para entrar no quarto. Foram necessárias cinco pessoas para a retirar de cima da vítima.

Quando os meios de socorro chegaram, o homem já não apresentava sinais vitais, sendo o óbito declarado no local.

As autoridades abriram uma investigação para apurar todas as circunstâncias da ocorrência e confirmar se a morte terá resultado de um acidente doméstico.

Temas: Atualidade Dois às 10

RELACIONADOS

Portuguesa põe fim à vida e leva filho bebé consigo: «O que leva uma mãe a fazer uma coisa destas?»

Atualidade

Mulher com obesidade cai em cima do marido e asfixia-o acabando por o matar acidentalmente

Hoje às 12:29

Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida

Ontem às 12:48

Francisca continua desaparecida. Mas há novos desenvolvimentos

6 ago, 12:40

Mulher que matou os cinco filhos com veneno é apanhada em Coimbra

6 ago, 12:31

Suspeito entregou a cabeça da vítima que transportou numa mochila embrulhada em papel de alumínio

1 ago, 12:54

Homem é morto à frente dos filhos durante uma rixa

1 ago, 12:23

Desaparecimento mistério - Onde está Francisca?

31 jul, 12:54
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira sobre Bruno de Carvalho: «Espero que o Bruno venha cá»

Hoje às 10:13

Mulher com obesidade cai em cima do marido e asfixia-o acabando por o matar acidentalmente

Hoje às 12:29

Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida

Ontem às 12:48

Cristina Ferreira deixa recado a Bruno de Carvalho: «É homenzinho suficiente para responder às perguntas»

Hoje às 10:13

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

Ontem às 16:00

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

Ontem às 14:30

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

Ontem às 10:17

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

10 ago, 17:43

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

9 ago, 19:59

«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

9 ago, 15:54

Fotos

Não compre pêssegos no supermercado sem fazer isto primeiro

Há 59 min

Desde que começámos a lavá-las assim, as sapatilhas ficam sempre branquinhas

Há 1h e 29min

Poucos sabem, mas este botão do carro ajuda a poupar até 20% de combustível nos meses quentes

Há 1h e 59min

Daniela Santos conta tudo. Foi isto que aconteceu fora da casa do Big Brother com Afonso Leitão

Há 2h e 26min