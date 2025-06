Mãe leva filho ao trabalho e acaba por assistir à sua morte - uma imagem que nunca mais vai esquecer

Uma tragédia que se abateu na família de Maria Adelaide, que acabou por ser indemnizada: «Eu nem queria o dinheiro, queria o meu filho de volta».

No «Dois às 10», conhecemos a história de Pedro Lara, que perdeu a vida aos 27 anos num acidente de trabalho em Braga. A equipa do programa deslocou-se ao local da tragédia, onde a mãe e o padrasto de Pedro, Maria Adelaide e Feliciano Ribeiro, recordaram o fatídico dia em que testemunharam a morte do filho, soterrado numa vala de uma obra pública.

Feliciano Ribeiro, padrasto de Pedro Lara, recordou com emoção os momentos que antecederam o trágico acidente. Descreveu como levou Pedro à obra e como, momentos depois, testemunhou o jovem ser soterrado. Maria Adelaide, mãe de Pedro, partilhou também a sua dor e a angústia de ver o filho morrer à sua frente.

O advogado da família, Albano Cunha, lamenta o desfecho do processo judicial. A mãe termina, dizendo: «Não queria o dinheiro, queria o meu filho de volta».