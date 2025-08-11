Portuguesa põe fim à vida e leva filho bebé consigo: «O que leva uma mãe a fazer uma coisa destas?»

  • Há 13 min

Uma mulher portuguesa residente no Luxemburgo e o filho, um bebé com menos de um ano, morreram após uma queda de cerca de 80 metros de um viaduto.

Uma mulher portuguesa, residente no Luxemburgo, e o filho, um bebé com menos de um ano, morreram esta quinta-feira, 7 de agosto, na sequência de uma queda de um viaduto com cerca de 80 metros de altura, na cidade de Liège, Bélgica.

Segundo a imprensa local, o alerta foi dado ao início da tarde por condutores que circulavam na E25, junto à cidade de Remouchamps, e que viram a mulher, com a criança ao colo, fora da viatura. Tudo indica tratar-se de um caso em que a mãe terá posto termo à vida, levando o filho consigo.

O caso foi comentado, esta sexta-feira, no programa “Dois às 10”. Vítor Marques questionou: “O que leva uma mãe a fazer uma coisa destas, não é?”. Cristina Ferreira acrescentou: “Para ela já não há futuro. Atirar-se de um viaduto daquela altura não é simples.”

A psicóloga Vera de Melo sublinhou o sofrimento extremo que pode estar na origem de um ato desta natureza: “O sofrimento que esta pessoa tem que estar a viver…”

As autoridades belgas estão a investigar as circunstâncias exatas da tragédia, que deixou em choque as comunidades portuguesa e luxemburguesa.

