Pode ou não guardar latas de atum abertas no frigorífico? Eis a resposta de uma engenheira alimentar

A engenheira alimentar Margarida Moldão deu várias dicas no programa «Dois às 10».

Durante uma conversa descontraída no programa, Cristina Ferreira colocou uma daquelas dúvidas que muitos portugueses já tiveram: "Quando não usamos a lata de atum toda, onde é que devemos guardar o resto? No frigorífico é errado?" A pergunta simples gerou uma explicação importante da engenheira alimentar Margarida Moldão, com mais de 40 anos de experiência na área.

"Não, não é errado", começou por esclarecer a especialista. Ainda assim, deixou um conselho para quem quiser fazer tudo da forma mais correta. "Se quisermos ser muito puristas, tiramos da lata, porque a lata depois de aberta pode oxidar mais. Se pusermos dentro de um frasquinho de vidro, fica melhor acondicionada", explicou Margarida.

Ou seja, apesar de ser seguro colocar a lata no frigorífico por um curto período, o ideal será transferir o atum para um recipiente de vidro, garantindo melhor conservação e sabor.

Esta foi apenas uma das muitas dicas úteis partilhadas pela engenheira alimentar no programa, sempre com o objetivo de ajudar os portugueses a conservar os alimentos da melhor forma possível em casa.