Poucas pessoas fazem isto antes de puxar o autoclismo, mas deviam

Especialistas alertam que o a falta deste hábito é uma das falhas de higiene mais comuns.

Baixar as duas tampas da sanita depois da utilização continua a ser um verdadeiro desafio social, já que nem todos entendem a sua importância da mesma forma. Ainda assim, é inegável que não o fazer é um erro, revelando também falta de consideração pelos próximos utilizadores.

Existe, contudo, outro tema relacionado com a casa de banho que merece atenção: o autoclismo. Surge então a dúvida — devemos ou não baixar ambas as tampas antes de puxar a descarga? Enquanto alguns consideram o gesto dispensável, há quem defenda que ignorá-lo é quase um sacrilégio, capaz até de originar novas variantes de vírus como a covid. Mas afinal, qual é a verdade?

Evan Floyd, investigador em saúde ocupacional e ambiental nos Estados Unidos, explicou ao site Inverse que baixar a tampa antes de acionar o autoclismo é um gesto simples que pode reduzir o risco de contrair doenças ou infeções causadas por vírus ou bactérias. No entanto, o especialista ressalva que “não há assim tantas pessoas a adoecerem por causa de descargas da sanita.” Floyd destaca ainda que é importante distinguir os tipos de sanita: uma sanita doméstica, usada apenas por poucos membros da família, não é comparável à de um espaço público, frequentado por muitas pessoas.

Ao puxar o autoclismo, liberta-se um jato de água que provoca dois efeitos: por um lado, podem surgir salpicos devido à força do movimento da água; por outro, a água fragmenta-se em partículas minúsculas, semelhantes a um spray. Estas últimas são particularmente perigosas, pois dispersam-se pelo ar da casa de banho e, se inaladas, podem representar um risco de infeção.

Assim, baixar a tampa antes de puxar a descarga é um gesto simples e eficaz, que requer pouco esforço, mas melhora significativamente a higiene do ambiente. Esta pequena precaução limita a dispersão de partículas no ar e torna o espaço mais limpo e saudável para todos os membros da casa. Face a estes benefícios, vale a pena adotar esta prática no quotidiano.