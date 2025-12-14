Quase ninguém faz isto antes de puxar o autoclismo. E é uma falta de higiene

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:00

Apesar de ser algo simples, muitas pessoas ignoram esta prática essencial.

Deixar as duas tampas da sanita para baixo depois de a utilizar continua a ser um dos maiores desafios sociais, já que nem todos compreendem a sua importância da mesma forma. Ainda assim, é inegável que quem não o faz comete um erro, demonstrando também uma falta de consideração pelos utilizadores seguintes.

Existe, no entanto, outro dilema na casa de banho que merece atenção: o autoclismo. A questão é: devemos baixar as duas tampas antes de puxar a descarga? Enquanto alguns consideram este gesto desnecessário, outros afirmam que não o fazer seria quase um sacrilégio, capaz de originar até novas variantes de vírus, como a covid. Mas qual é a realidade?

Evan Floyd, investigador em saúde ocupacional e ambiental nos Estados Unidos, explica ao site Inverse que um gesto tão simples como baixar a tampa antes de acionar o autoclismo pode reduzir o risco de contrair doenças ou infeções causadas por vírus ou bactérias. No entanto, o especialista sublinha que “não há assim tantas pessoas a adoecerem por causa de descargas da sanita.” Floyd reforça ainda a importância de distinguir os tipos de sanitas: a de uma casa, utilizada por poucos membros da família, não se compara à de um espaço público, frequentado por várias pessoas.

Ao puxar o autoclismo, é libertado um jato de água que provoca dois efeitos: por um lado, pode gerar salpicos devido à força da água; por outro, a água desintegra-se em partículas minúsculas, que funcionam como um spray. Estas últimas são particularmente perigosas, pois podem dispersar-se pelo ar da casa de banho e, se inaladas, representar um risco de infeção.

Baixar a tampa do autoclismo antes de puxar a descarga é uma prática simples, de baixo esforço, que pode melhorar significativamente a higiene do ambiente. Esta pequena precaução reduz a dispersão de partículas no ar e contribui para manter a casa de banho mais limpa e saudável para todos. Dado os benefícios que proporciona, trata-se de uma recomendação que vale a pena adotar diariamente.

