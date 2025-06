Poucos fazem isto antes de usar o autoclismo — mas devia ser obrigatório

Pode parecer um detalhe insignificante, mas este gesto simples antes de puxar o autoclismo pode ter um impacto importante na higiene, saúde e até na preservação do ambiente. Apesar disso, a maioria das pessoas não o faz — muitas vezes por desconhecimento. Está na hora de mudarmos esse hábito.

A questão de deixar ambas as tampas da sanita para baixo após a sua utilização continua a ser um dos grandes dilemas sociais, frequentemente mal interpretado por muitas pessoas. Ainda assim, é inegável que quem não o faz comete um erro, revelando também falta de consideração para com os próximos utilizadores do espaço.

Há, no entanto, outro tema relacionado com a utilização da casa de banho que merece atenção: o uso do autoclismo. A dúvida é simples — será que devemos fechar as duas tampas da sanita antes de puxar a descarga? Para alguns, esta medida parece desnecessária; para outros, ignorá-la é quase um ato irresponsável que pode dar origem a consequências sérias, como o surgimento de novas variantes de vírus. Mas o que dizem os factos?

Evan Floyd, especialista em saúde ocupacional e ambiental nos Estados Unidos, explicou ao site «Inverse» que um gesto tão simples como fechar a tampa antes de puxar o autoclismo pode diminuir o risco de contágio por doenças ou infeções provocadas por vírus e bactérias. Ainda assim, o mesmo investigador sublinha que «não há assim tantas pessoas a adoecerem por causa de descargas da sanita».

Outro ponto relevante, também referido por Evan Floyd no mesmo artigo do «Inverse», prende-se com a distinção entre diferentes tipos de sanita. A utilizada em casa, por um número limitado de membros da família, não pode ser comparada com a de espaços públicos, que é partilhada por um grande número de pessoas.

Na realidade, ao puxar o autoclismo, liberta-se um jato de água que provoca dois efeitos distintos: pode causar salpicos devido à força do movimento da água, e fragmenta-se em partículas minúsculas, semelhantes a um spray. Estas últimas são particularmente preocupantes, pois espalham-se pelo ar da casa de banho e, ao serem inaladas, podem representar um risco de infeção.

Fechar a tampa do autoclismo antes de puxar a descarga é uma prática simples que, embora exija pouco esforço, pode contribuir de forma significativa para uma melhor higiene do ambiente. Esta pequena precaução ajuda a limitar a dispersão de partículas no ar, criando um espaço mais limpo e saudável para todos os membros da casa. Tendo em conta os benefícios desta ação mínima, é uma recomendação que merece ser adotada no quotidiano.