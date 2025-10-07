Praticamente ninguém faz isto antes de puxar o autoclismo, embora devesse

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Apesar de ser algo simples e essencial para a higiene, a maioria das pessoas ignora este passo antes de puxar o autoclismo.

Manter ambas as tampas da sanita para baixo após a utilização continua a ser um dos grandes desafios sociais, uma vez que nem todas as pessoas percebem a sua importância da mesma forma. No entanto, é inegável que quem não o faz comete um erro, demonstrando também uma falta de consideração pelos utilizadores seguintes.

Existe, contudo, outro dilema na casa de banho que merece atenção: o autoclismo. A pergunta é: devemos baixar as duas tampas antes de puxar a descarga? Enquanto alguns consideram este gesto desnecessário, outros defendem que não fazê-lo seria quase um sacrilégio, capaz até de gerar novas variantes de vírus como a covid. Mas qual é a realidade?

Evan Floyd, investigador em saúde ocupacional e ambiental nos Estados Unidos, esclarece ao site Inverse que um gesto tão simples como baixar a tampa antes de acionar o autoclismo pode reduzir o risco de contrair doenças ou infeções causadas por vírus ou bactérias. Contudo, o especialista ressalva que «não há assim tantas pessoas a adoecerem por causa de descargas da sanita.» Floyd acrescenta ainda a importância de distinguir os tipos de sanitas: a de uma casa, utilizada por poucos membros da família, não se compara à de um espaço público, frequentado por várias pessoas.

Ao puxar o autoclismo, é libertado um jato de água que provoca dois efeitos: por um lado, pode originar salpicos devido à força do movimento da água; por outro, a água desintegra-se em minúsculas partículas que funcionam como um spray. Estas últimas são particularmente perigosas, pois podem dispersar-se pelo ar da casa de banho e, se inaladas, representar um risco de infeção.

Baixar a tampa do autoclismo antes de puxar a descarga é uma prática simples, que exige pouco esforço, mas que pode melhorar significativamente a higiene do ambiente. Esta pequena precaução reduz a dispersão de partículas no ar e contribui para um espaço mais limpo e saudável para todos os membros da casa. Tendo em conta os benefícios que proporciona, trata-se de uma recomendação que vale a pena adotar no dia a dia.

